Stor test: Jagerfly sendes ud i støj-krig

Stor støjtest i morgen onsdag omkring Flyvestation Skrydstrup, hvor F-35 kampfly for første gang sætter landingshjulene på dansk jord

Det bliver noget af en gevaldig lydprøve, der onsdag eftermiddag finder sted i luften og i omegnen af Flyvestation Skrydstrup ved Vojens.

Her får borgerne med egne ører omsider lov til at høre, hvilket jagerfly som støjer mest:

Det gamle F-16 jagerfly eller det nye F-35 kampfly, som snart skal erstatte F-16 flyene.

Efter planen skal der gennemføres to testflyvninger i området. Der vil være opstillet syv mikrofoner på strategisk interessante positioner under flyvningerne.

Mikrofonerne skal måle støjniveauet fra de to flytyper.

Kommer for første gang

Det er første gang, at det meget omdiskuterede F-35 jagerfly sætter landingshjulene på dansk jord.

Det norske flyvevåben har beredvilligt stillet to F-35 jagerfly til rådighed, så lydtesten kan gennemføres på behørig vis.

Efter de to overflyvninger, som efter planen finder sted fra klokken 15.15 og nogle timer frem, har borgerne i området mulighed for at deltage i en online-undersøgelse, hvor de kan berette om deres oplevelser med både lyd og vibrationer.

- F-16 flyet har en højere og skarpere lyd, mens F-35 flyet har en dybere og mere brummende lyd, har Forsvaret tidligere oplyst.

Stor bekymring

F-35 flyene vil, når de er kommet i drift på Flyvestation Skrydstrup, følge de samme start -og landings-mønstre som F-16 flyene. F-35 kampflyene vil dog stige hurtigere til vejrs umiddelbart efter starten.

Under testflyvningerne vil norske piloter bemande F-35 flyet, mens danske jagerpiloter vil sidde i cockpittet på F-16-flyene.

Skal leve med vanvittig flylarm: - Jeg kan jo ikke støj-isolere min have

Mange beboere i området omkring flyvestationen har udtrykt stor bekymring over støjen fra de kommende F-35 fly.

En af dem er Kim Skov fra Vojens, som betegner de seneste par år som direkte forfærdelige på grund af usikkerheden. Han og hustruen Inga bor kun 900 meter fra startbanen.

- Jeg når ikke hjem til at høre den første test klokken 15.15, da jeg er på arbejde. Men jeg skal bestemt følge den næste flyvning ved 17-tiden. Det bliver meget spændende. Jeg er naturligvis også tilmeldt selve online-undersøgelsen, siger Kim Skov til Ekstra Bladet.

Først flyvning så pølse

Forsvarsministeriet har da også erkendt, at de nye fly vil støje mere end de gamle F-16 jagerfly. Først efter sommerferien vil de mest plagede borgere få oplyst, hvordan de vil blive kompenseret.

Efter de to demonstrations-flyvninger byder Forsvaret klokken 18.00 borgerne på en pølse og en sodavand på torvet ved Rådhuscentret i Vojens. Her kan borgerne så udveksle erfaringer om deres oplevelser med F-35 flyet.

- Torsdag aften er der informationsmøde på Flyvestation Skrydstrup. Under mødet gennemgås de foreløbige resultater for den afviklede demonstrationsflyvning, oplyser Forsvaret.