Stor tyr sluppet løs: Politiet på bar bund

Politiet i Syd- og Sønderjylland har efter en times søgen måtte opgive at finde en stor tyr, som lørdag formiddag slentrede op igennem byen Terkelbøls hovedgade

Indbyggere i den sønderjyske flække Terkelsbøl fik sig lørdag formiddag lidt af et særsyn. Her slentrede en stor tyr nemlig op igennem byens hovedgade.

Det fik selvsagt folk til at vende hoveder, og politiet modtog da også en anmeldelse og rykkede prompte ud til stedet. Det skulle dog vise sig, at tyren - størrelsen til trods - ikke var helt så nem at lokalisere.

- Vi kan ikke finde den. Den er væk. Måske den har fundet en mark med nogle unge kvier. Den er sikkert ligeglad med, at politiet leder efter den, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Ivan Gohr Jensen til Ekstra Bladet.

Vagtchefen oplyser, at politiet har brugt en time på at lede efter den forsvundne tyr, og at der stadig ingen tegn er - sådan da.

- Vi har set spor fra den. Den efterlader klatter, lyder det videre.

Undlad tilnærmelse

Da politiet af gode grunde ikke har kunnet tjekke tyrens mærkning, ved man ikke, hvor den hører til, eller hvordan den er sluppet fri.

Eftersøgningen er nu indstillet, da man regner med, at tyren har fundet tilbage til flokken. Hvis den dog mod forvetning skulle dukke op et sted i byen, har politiet en opfordring.

- Man skal kontakte politiet. Så sender vi en patrulje og en landbrugskyndig ud. Man skal ikke nærme sig den, med mindre man har kendskab til håndteringen af den, siger vagtchefen.