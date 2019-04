Stor uenighed om cigaretpriser: Vil fordoble prisen

Danske Regioner vil fordoble priser på cigaretter. Det er for meget, siger DF. Venstre har ikke lagt sig fast

Med det nuværende flertal ser det ud til, at en fordobling af cigaretpriserne hurtigt går op i røg.

I weekenden lagde Danske Regioner op til at fordoble prisen på cigaretter, så de går fra 40 til 80 kroner, men flere af de borgerlige partier slår nu bremsen i, men de er klar til at kigge på en prisstigning.

Dansk Folkeparti er således villig til at lade prisen stige fra 40 kroner til mellem 46 og 48 kroner:

- Vi vil gerne have, at vi følger løn- og prisfremskrivningen, siger Liselott Blixt., sundhedsordfører, DF, til Ritzau.

Venstre har ikke lagt sig fast på en pris på cigaretter endnu, fortæller partiets sundhedsordfører Jane Heitmann ligeledes til Ritzau:

- Jeg synes, at det er et godt forslag at hæve prisen på cigaretter. Det er vi i Venstre fuldstændig enige i.

- Cigaretter skal være så dyre som muligt, uden at vi får skubbet på grænsehandlen, og uden at vi potentielt ser flere illegale cigaretter på det danske marked, siger hun.

Før partiet lægger sig fast på en pris, kræver det blandt andet, at det bliver diskuteret i Venstres folketingsgruppe.

Der sidder 17 medlemmer i Danske Regioners bestyrelse, hvoraf 13 af dem repræsenterer Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. På Christiansborg er partierne dog ikke villige til at gå helt så langt.

Derimod er SF, De Radikale og De Konservative klar til at lade prisen stige til 60 kroner, skriver Jyllands-Posten, der samtidig beretter, at Alternativet støtter op om de 80 kroner.