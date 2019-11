Stor undersøgelse: Disse personer bliver oftest ramt af farlig lungesygdom

I Danmark er det hovedsageligt migranter, der bliver smittet med lungesygdommen tuberkulose.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en ny undersøgelse, instituttet har deltaget i. De kan konkludere, at det hovedsageligt er social udsatte danskere og grønlandskfødte mænd, som bliver ramt af sygdommen.

Således bliver der hvert år registreret 300-400 tilfælde i Danmark, hvor to tredjedele er personer, som er født i lande, hvor tuberkulose er langt mere udbredt end i Danmark.

- Når vi kigger på tuberkulose-bakteriernes dna, kan vi se, at de fleste bliver smittet i deres hjemland, før de kommer her til landet.

- Undersøgelser af bakteriernes dna viser også, at der kun sker en meget lille smittespredning mellem migranter og folk født her i landet, siger professor Troels Lillebæk fra SSI’s Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier i en pressemeddelelse.

Farlige rejsebetingelser

En af forklaringer på det høje antal smittede blandt flygtninge mener professoren skal findes i måden, hvorpå de er kommet til Danmark.

- Flygtninge møder farlige rejsebetingelser, trange boligforhold med risiko for smitte og mangel på sundhedsydelser under flugten.

- Efter, at de er kommet til Danmark kan sprog, kulturelle forskelle og manglende viden om det danske sundhedsvæsen udgøre potentielle barrierer for adgangen til sundhedsydelser, siger Troels Lillebæk.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har ifølge den nye undersøgelse 40-60 gange højere risiko for at blive smittet med tuberkulose, end folk fra Danmark.

Undersøgelsen er baseret på data fra 150.000 migranter og 850.000 danskfødte personer over perioden fra 1993 til 2015.