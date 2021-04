Stor vrede over illegale luksusrestauranter i Paris under corona

Et tv-indslag om hemmelige hyggemiddage på luksusrestauranter i Paris midt under endnu en hård coronanedlukning er blevet mødt med stor vrede i Frankrig.

Og nu rører anklagemyndigheden på sig.

- Jeg har i denne uge spist på to eller tre restauranter, såkaldte ulovlige restauranter, med en række ministre. Det fortæller en mand i indslaget på tv-kanalen M6.

Han beskrives som en arrangør af de hemmelige spisesammenkomster.

Det har søndag fået anklagemyndigheden til at indlede en efterforskning.

- Formålet med efterforskningen er at kunne fastslå, om disse sammenkomster er blevet organiseret i strid med sundhedsreglerne og for at fastslå, hvem der har været arrangørerne og deltagerne, lyder det fra anklagerens kontor i Paris.

M6's reportage blev bragt fredag aften. Den viser, hvordan en hemmelig restaurant i den allerdyreste ende holder åben trods den generelle nedlukning for at hindre en ny katastrofal spredning af covid-19.

Frankrig er særdeles hårdt ramt af en tredje bølge med covid-19. Restauranter har siden oktober været under strenge ordrer om at holde lukket. Og nu skærpes nedlukningen, så skoler og butikker skal holdes lukket de næste fire uger. Kun fødevarebutikker og apoteker er undtaget.

- Folk, som kommer her, tager deres mundbind af, fortæller en anonym ansat på en af de hemmelige restauranter.

- Når du går gennem den dør, så findes der ikke covid, siger vedkommende.

I tv-indslaget er der på en anden fornem restaurant filmet gæster uden mundbind, som ikke holder den indbyrdes afstand, som regeringen appellerer til.

Under et hashtag #OnVeutLesNoms (vi vil have navnene) har folk på Twitter kunnet udtrykke deres vrede over det, de har set i tv-reportagen.