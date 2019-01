Stor webshop plyndret for kortoplysninger: For disse er det særlig slemt

Først tidligst midt i næste uge forventer isenkram-kæden Bahne at have fået styr på it-sikkerheden

Isenkramkæden Bahne er for anden gang på 37 dage blevet udsat for et voldsomt hackerangreb på sit website.

Og for anden gang er helt uskyldige Bahne-kunder blevet udsat for, at deres betalingsoplysninger - typisk dankorttransaktioner med kortnumre - er blevet lækket.

Først skete det for godt 3300 kunder i slutningen af november. Og hen over nytår har ukendte hackere så været på besøg i webshoppen igen, hvor udbyttet er blevet kortoplysninger fra 473 kunder yderligere.

Det oplyser den administrerende direktør i Bahne, Benjamin Røpke, til Ekstra Bladet.

Men for 16 webshop-kunder er det ekstra slemt.

- 16 kunder skal nu skifte dankort for anden gang. De er gengangere, siger Benjamin Røpke.

Indtil videre er det meget lidt, at Bahne i det hele taget ved om hackerangrebet. To it-sikkerhedsfirmaer er hyret til først og fremmest at forsøge at finde ud af, hvordan de ukendte hackere har skaffet sig adgang til de dybt fortrolige oplysninger.

Røpke fortæller, at det slet ikke er sikkert, at de finder svaret. Men der er sat en deadline indtil midt i næste uge. Indtil da og måske i længere tid vil webshoppen slet ikke være tilgængelig.

- Det er selvfølgelig uheldigt, at det kan lade sig gøre to gange på kort tid. Men vi vil simpelthen ikke have, at det sker igen. Det er dyrt for Bahne med dårlig pr og den utryghed, som folk måske får ved at handle på vores hjemmeside. Derfor vil jeg være 100 procent sikker på, at vores sikkerhed er i top, før vi åbner for hjemmesiden igen, siger Benjamin Røpke.

Fredag har Bahne valgt at politianmelde hackerangrebet, som formodes at være sket 29. december om natten. Indtil 2. januar midt på dagen er det mistanken, at hackerne har haft fri adgang til at aflure samtlige betalingstransaktioner, der er foretaget i perioden.

Bahne har været i dialog med samtlige 473 kunder. Det er opfattelsen, at ingen har fået deres oplysninger misbrugt. Men risikoen er der.

Der er også risiko for, at oplysningerne kan blive solgt videre. Derfor opfordres alle til at spærre deres dankort og bestille et nyt.

Og for de 16 af de i alt knap 4000, der er ramt i det første eller andet hackerangreb, er situationen altså ekstra speciel.

- Forhåbentlig får det ikke større konsekvenser, end at de endnu en gang skal have et nyt dankort, forklarer Benjamin Røpke.

Røpke fortæller, at de fleste af de ramte har udtrykt forståelse og er taknemmelige for, at Bahne har kontaktet dem.

- Men der er også nogen, som er pissesure, og det kan vi sagtens forstå, siger Benjamin Røpke.

Det er endnu ikke besluttet, om de ramte Bahne-kunder skal have en eller anden form for kompensation, siger Benjamin Røpke.

- I første omgang har vores fokus været på at standse skaden, siger den administrerende direktør.

Han understreger, at ingen, som har handlet i en af Bahnes 20 fysiske butikker på landsplan, har fået stjålet deres betalingsoplysninger.

