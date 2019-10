Storalarm: Mand sad fast på toilet

Der blev sendt redningsvogne med frigørelsesmateriel fra Fredensborg, redningskøretøjer fra Hornbæk Brandstation og mandskab fra Helsingør Kommunes Beredskabs brandstation i Helsingør

Det skete, da der natten til torsdag klokken cirka 00.50 løb meldinger ind til alarmnummer 112 om en fastklemt i Hornbæk.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Alarmen kom fra Restaurant Hansens Café på Havnevej i Hornbæk. Her var en gæst trådt af på naturens vegne, men efter at have forrettet sin nødtørft på restaurantens toilet faldt gæsten så uheldigt, at han var ude af stand til at komme op ved egen hjælp.

Der blev råbt om hjælp ude fra toilettet, og gæster og personale ilede mod toilettet, hvor det lykkedes at få døren op.

Her fandt de ifølge Helsingør Kommunes Beredskab manden siddende i en meget akavet stilling med benene låst mellem toiletkummen og gulvet.

120 til 130 kilo

Flere forsøg på at få hjulpet ham ud slog fejl, og da der var tale om en mand på omkring 70 år med en vægt på anslået omkring 120-130 kilo, som klagede over, at han ikke kunne mærke sine ben, blev der slået alarm til 112 – ikke kun én, men to gange, hvilket udløste en overordnet alarm med melding om fastklemte.

En ambulance blev dirigeret til adressen på Havnevej, to sprøjtevogne med frigørelsesmateriel blev sendt ud fra brandstationen i Fredensborg, og samtidig drønede en indsatsleder fra brandstationen i Helsingør mod Hornbæk.

Kunne ikke stå

Men først af alle på stedet var redningsmandskab fra brandstationen i Hornbæk, og da de lokale reddere blev klar over, hvad der var sket, blev udrykningsholdet fra Fredensborg sendt hjem igen, skriver Helsingør Dagblad.

Da det endelig lykkedes at få manden bjerget ud af sin fastlåste position, var han ikke i stand til at stå på benene og blev derfor anbragt på en båre.

Siden blev han kørt i ambulance til sygehuset i Hillerød. Trods den uheldige episode skulle gæsten have det godt igen.

Helsingør Dagblad har talt med indehaveren af Café Hansen, som ikke ønsker at udtale sig om sagen.