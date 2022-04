Storbank advarer: 'Ude af kontrol'

Det er ikke kun i Danmark, at forbrugerpriserne er på himmelflugt.

Herhjemme har vi oplevet de største prisstigninger siden 1985. I USA er billedet det samme. Her viser en ny rapport, at priserne samlet set er steget 8,4 procent det seneste år.

De høje forbrugerpriser kombineret med, at renten på toårige amerikanske statsobligationer har oversteget renterne på de tiårige, får nu en toneangivende bank til at slå alarm.

Chok på vej

Der er tale om den internationale storbank Bank of America, som i sit seneste notat til kunderne skriver, at fremtiden ser sort ud:

'Inflationschokket forværres, rentechokket er kun lige begyndt, og recessionschokket kommer. Inflationen er ude af kontrol, og inflation forårsager recessioner,' lyder det fra investeringsstrateg Michael Hartnett ifølge CNN.

Samtidig er de globale vækstforventninger dykket til rekordlave niveauer i april, viser en rapport fra Bank of America, som blev offentliggjort mandag.

Det forventes, at Danmarks Nationalbank vil hæve renterne for at bekæmpe inflationen. En recession kan være på vej. Foto: Jens Dresling

Steget voldsomt

Inflationen i Europa er ligeledes steget voldsomt det seneste år, og derfor forventes det, at Den Europæiske Centralbank - og Danmarks Nationalbank - vil hæve renterne ad flere omgange det kommende år.

Bliver de mange rentestigninger en realitet, kan det føre til en recession, som vil få renterne til at falde om et par år.

Flere danske og europæiske banker har argumenteret for, at der muligvis ikke bliver behov for så mange rentestigninger, idet inflationen vil gå mere eller mindre i sig selv i løbet af året, hvilket i så fald vil afholde centralbankerne fra at skrue på renteknapperne.

I sidste uge kom den europæiske storbank Deutsche Bank ifølge CNN også med en forudsigelse om, at USA i begyndelsen af 2023 vil gå i recission.

Dermed ser det ud til, at den verdens største økonomi kan se frem til at skrumpe for første gang i mange år.