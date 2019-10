Storbank fyrer op mod 10.000

Ifølge Financial Times har den britiske storbank HSBC planer om at nedlægge op mod 10.000 stillinger

Den britiske storbank HSBC er klar med en kæmpe fyringsrunder, hvor op mod 10.000 stillinger bliver nedlagt.

Det skriver Financial Times.

Den massive fyringer svarer til fire procent af bankens samlede arbejdsstyrke, og planen vil i første omgang ramme de højest lønnede.

- Vi har i mange år vidst, at vi bliver nødt til at gøre noget ved vores omkostningsniveau, som i høj grad består af lønninger. Nu begynder vi at handle på det, siger en person med kendskab til planerne ifølge Financial Times.

HSBC afviser at kommentere rapporten i The Financial Times.

HSBC er den syvende største bank i verden, og har afdelinger i USA og flere steder i Asien, Europa og Sydamerika.

Banken havde i slutningen af juni 237.685 ansatte ifølge bankens foreløbige årsrapport fra 2019.

HSBC vil ifølge The Financial Times kilder muligvis vælge at offentliggøre nedskæringerne senere i denne måned i forbindelse med resultaterne fra tredje kvartal.

Quinn blev midlertidig administrerende direktør i august, efter at storbanken overraskende havde meddelt, at topchefen John Flint var trådt tilbage. Ifølge banken var det nødvendigt med forandring i ledelsen som følge "af et udfordrende globalt miljø."

Flints tilbagetræden er ifølge en af avisens kilder en følge af hans uenighed med bestyrelsesformanden Mark Tucker om flere emner - blandt andet om nedskæringer på bankens udgifter.

HSBC har tidligere sagt, at det vil afskedige omkring 4000 ansatte i år.

Det skete, efter at banken udsendte en dyster analyse om tilbagegang i den globale økonomi.

Tilbagegangen ses på baggrund af en optrappet handelskrig mellem USA og Kina, tiltagende uro i Hongkong og brexitkrisen.

Den tidligere topchef i HSBC Gruppen, Stuart Gulliver, fremlagde ved sin tiltræden i 2011 nedlæggelse af 30.000 stillinger som led i et program, som over tre år skulle nedsætte bankens omkostninger med 3,5 millioner milliarder dollar og øge indtjeningen på aktier på op mod 15 procent.