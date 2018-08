Storbank hæver priserne: Vi justerer bare

I 1967 sagde den daværende socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag: 'Man har et standpunkt, til man tager et nyt.'

I marts måned sagde Anders Dam Jyske Banks ordførende direktør til Ekstra Bladet: ’der skal komme et alvorligt økonomisk tilbageslag eller ændrede spilleregler, hvis vi skal ændre prisen.’

Mandag hævede Jyske Bank priserne på en række realkreditprodukter for nye kunder. Derfor har Ekstra Bladet taget kontakt til bankdirektøren via mail.

'Jeg kan vel ikke lokke dig til at fortælle, hvilke økonomiske tilbageslag eller ændrede spilleregler, der har fundet sted, siden I nu ændrer prisen hos BRF Kredit?'

'Der er fuld konsistens. Vi både hæver og sænker priser i forbindelse med , at vi fusionere to produktlinjer til een. Vi ændrer IKKE priser for bestående lån og i Jyske Bank boliglånregi har vi ikke gjort det i 16 år. Det kan INGEN andre bryste sig af. Vi benyttede så lejligheden til at justere afdragsfrie lån lidt opad og sænker lidt for lån med afdrag, men KUN for nye lån.'

Den mulighed har vi aldrig benægtet

'Du svarer dog behørigt udenom, hvad det er for nogle økonomiske tilbageslag eller ændrede spilleregler, der har fundet sted, siden I ændrer prisen.'

'Der er IKKE noget økonomiske tilbageslag eller ændret lov der begrunder, at vi både hæver og sænker priser på enkelte produkter for NYE lån, der etableres efter i søndags - den mulighed har vi heller aldrig benægtet, at vi ville forbeholde os retten til at foretage.

Når vi har talt om lovregulering eller økonomisk tilbageslag kunne udløse en prisregulering, så vedrører det beholdningen af realkreditlån på nu knap 170 mia.kr. og den beholdning rører vi IKKE ved. Så jeg/ vi taler ikke udenom :-)

Det er sammenlægningen af de to produktlinjer i gamle BRF og Jyske Banks boliglån der er den udløsende faktor.'

Sammen med prisstigningerne ændrer BRF Kredit navn til Jyske Kredit, og bestyrelsesformand herfor hedder Carsten Tirsbæk, og ham henviser Anders Dam til for flere spørgsmål. Vi tager imod opfordringen og fanger Carsten Tirsbæk på telefonen:

Ingen tilbageslag

- Hvad er det for nogle ændrede spilleregler eller økonomiske tilbageslag, der er sket i Silkeborg?

- Jeg tror såmænd ikke, at der er sket nogle økonomiske tilbageslag.

- Siden vi gik sammen i 2014, har vi haft to produktlinjer. Vi havde boliglån på banksiden, og så havde vi realkreditlånene i BRF Kredit. Vi har haft to sæt af systemer og produkter.

- Nu har vi lavet en af hver i stedet for, og så giver det næsten sig selv, at når der har været noget forskellighed tidligere, og man slår det sammen, er der nogle ting, som ændrer sig. Hvis man ser bredt over det, som vi har gjort på priserne, vil jeg sige, at så er det relativt marginalt.

- Hvis det er marginalt. Hvorfor så overhovedet gør det og komme ud i en diskussion?

- Hvis du har kørt to forskellige produktlinjer med to forskellige sæt af priser, bliver du nødt til at lave noget om for nogen.

- Så kunne I jo godt have valgt den billigste?

- Ja, det kunne man teoretisk set godt. Men det vi så har gjort er, at vi har kun ændrer på nye udlån. Alle eksisterende kunder har ikke fået nogen ændringer i prisen på de lån der allerede er etableret. Vi har lavet en ny prisliste for de kunder, der kommer ind i forretningen fra og med mandag og skal have et nyt lån. Der er nogle priser, som er sænket, og der nogle priser, som er hævet.

- Alt efter din belåningsprocent, og om det er med eller uden afdrag, vil der være nogle ændringer. Relativt små. Der er et sted, hvor der sker en prisstigning, hvor vi har haft en skæv prissætning i det gamle BRF Kredit. Det har været på F3 lånene uden afdrag. Det er der prisen er ændret mest for nye lån.

- Det er plus/minus nul i effekt for koncernen. Formålet med det her har ikke været at skulle gå ud og lave store ændringer. Så havde vi – undskyld mig – taget anderledes fast. Og så havde vi gjort det på den eksisterende portefølje.

- Men hvis I nærmest ikke tjener noget på det, hvorfor sætter I så prisen op?

- Jamen, det er jo for at få enkelthed i vores samlede setup. Når man har to af alting, er det jo sådan, at man får en forenkling, når man samler det til en. Og så vil der jo i sagens natur ske nogle ændringer hist og pist for det enkelte lån.

- Hvorfor er det, at I har slået så meget på tromme, og så ændrer i alligevel prisen opadgående på nogle produkter?

- Jeg mener, at din præmis er forkert. Vi har ikke ændret priserne for nogen produkter, der allerede er etableret. Det er den store og helt afgørende forskel på, hvad vi har gjort, og hvad andre har gjort. Enhver kunde kan gå ind og se prislisten, og så kan de sammenligne vores priser med konkurrenternes.