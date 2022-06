Storbank med dyster melding: Alvorlig recession kommer tidligere end ventet

Økonomer i Deutsche Bank forventer en 'noget mere alvorlig recession' end først antaget, og den vil komme tre måneder tidligere, end banken forventede i april.

Det fremgår af et notat fra banken fredag, skriver Euroinvestor.

Årsagen er den amerikanske centralbank, Feds, strammere finansielle forhold.

Tilbage i april var Deutsche Bank blandt de første til forudsige en recession i USA. Siden har mange økonomer sluttet sig til og kommet frem til samme konklusion.

Men allerede her to måneder senere forventer banken en mere alvorlig og tidligere recession.

Økonomien vil for alvor skrumpe i tredje kvartal af 2023, lyder det, men selv i år har banken nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst.

Det forventes nu, at økonomien vil vokse med 1,2 procent, hvilket er et fald på 0,6 procentpoint fra den tidligere melding på 1,8 procent.

'En mere alvorlig stramning af de finansielle forhold kan derfor nemt trække recessionsrisici frem til omkring årsskiftet', skriver økonomerne.

Kan begrænse rentestigninger

Onsdag i sidste uge hævede Fed renten med 0,75 procentpoint - også kaldet 75 basispoint. Det var det største renteløft i 28 år.

Samtidig lød meldingen, at den amerikanske centralbank vil hæve renten mere aggressivt end tidligere ventet på grund af den amerikanske inflation, der i maj viste sig at være højere end forventet.

Det forventes, at Fed vil hæve renten yderligere 50 til 75 basispoint til juli, og i den officielle prognose fra banken lyder det, at renten vil stige til 3,4 procent i december og til 3,8 procent ved udgangen af 2023.

Deutsche Banks økonomer forudser dog, at en tidligere recession kan 'kortslutte Feds stramningscyklus', hvilket giver risici for en terminalrente, der topper under fire procent.