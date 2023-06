Storbank punger ud til Epstein-ofre

Den amerikansk storbank JPMorgan Chase indgår milliard-forlig med flere kvinder, der beskyldte banken for at muliggøre Epsteins overgreb

Endnu en verdenskendt storbank indgår forlig med ofre i voldsom sag om sexhandel.

Senest er det JPMorgen Chase, der har indgået forlig med en gruppe kvinder, der var ofre for Jeffrey Epstein, som var beskyldt for seksuelt misbrug og handel af flere kvinder.

Det skriver flere medier herunder CNN.

De involverede advokater udtalte i forbindelse med forliget, at det er i alles bedste interesse.

Beløbet svarer til cirka to milliarder danske kroner.

Epstein var kunde i JPMorgan Chase, der er en af de største banker i USA, fra 1998 til 2013. En periode, hvor han altså var anklaget for at begå overgreb og handle med kvinder.

Jeffrey Epstein blev første gang dømt som seksualforbryder i 2008, men det stoppede tilsyneladende ikke verdens førende banker i at lave forretninger med ham. Foto: Johannes Eisele

Flere banker indgår forlig

Det er den anden storbank, der inden for kort tid indgår forlig om millionbeløb til ofrene.

I maj indgik Epstein et forlig på 75 millioner dollars med Deutsche Bank, der havde sexforbryderen som kunde fra 2013 til 2018.

- Dette banebrydende forlig er kulminationen på to advokatfirmaer, der har gennemført mere end en ti år lang undersøgelse for at holde en af ​​Epsteins finansielle bankpartnere ansvarlig for den rolle, den spillede i at lette hans menneskehandelsorganisation, sagde advokatfirmaerne Boies Schiller Flexner og Edwards Pottinger efterfølgende i en fælles udmeldelse ifølge CNN.

Det vakte opsigt i 2019, da Jeffrey Epstein blev anholdt og anklaget for sexhandel med mindreårige. Retssagen blev dog aldrig til noget, da han blev fundet død i sin fængselscelle.

Ifølge myndighederne var der tale om selvmord.