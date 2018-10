Storbonde spærrede vej: Nu smækker han med stalddøren over for Venstre

Dansk landbrugs stærkeste støtte i Folketinget, Venstre, mister nu en af sine hidtil mest trofaste medlemmer og bidragydere. Det er storbonden, svineproducent Martin Lund Madsen, som forlader partiet i vrede.

Det sker i kølvandet på den groteske vejsag i Askov ved Vejen, hvor den Venstre-styrede kommune nægter at acceptere en dom fra Højesteret om et seks år gammelt, ulovligt vejbyggeri på Lund Madsens jord.

– Jeg har været medlem af Venstre. Det er jeg ikke længere, sagde Martin Lund Madsen klokkeklart til Ekstra Bladet i går under en pause i Danske Svineproducenters årsmøde i Herning.

Spærrede landevej

Ordene faldt dagen efter, Martin Lund Madsen havde spærret Skovgårdsvej i Askov med halmballer og flere vognlæs jord – fuldstændig sådan som han i to uger havde bebudet at ville gøre efter en højesteretsdom i september, der faldt ud i hans favør.

De to uger fik Vejen Kommune som frist til at finde en løsning i forhold til en 1,4 kilometer lang, bred landevej tværs over hans marker, som blev anlagt af Banedanmark og kommunen i 2012 i forlængelse af et kabelarbejde til jernbanen i udkanten af marken.

Men kommune anført af V-borgmester Egon Fræhr foretog sig ikke noget. Og så spærrede Martin Lund Madsen vejbanen med jord fra de omkringliggende marker. Den effektive barrikade er over en meter høj og i vejens fulde bredde. Kun cykler kan passere.

Sagen blev omtalt landsdækkende i går, og i dagens løb er det strømmet ind med støtte til den vestjyske svinebonde, som i 2017 skovlede millioner ind på at producere svin. To mio. om måneden i en tid, hvor svinebønder ellers jamrer højlydt.

Martin Lund Madsen her fotograferet ved Årsmøde & Svinekongres 2018 i Herning. Foto: Christer Holte

Pengestærk svinebonde

Men ikke Martin. Den næsten to meter høje vestjyde har supereffektive besætninger adskillige steder steder i det vest- og sydvestjyske. Hans to teenagersønner, er allerede kørt i stilling som næste generation i Ny Endrupholm A/S, som sidste år tjente knap 23 mio. kroner.

Den kapitalstærke svinebonde tog pusten fra kollegerne, da han i foråret købte det største konkursbo nogensinde i dansk landbrug, Hedegård ved Grindsted. Købssummen er hemmelig, men kæmpegården, hvis pompøse hovedbygning er døbt Lille Amalienborg, blev sat til salg til 185 mio. kroner.

Med købet udvidede Martin Lund Madsen sin svineproduktion til en kvart million dyr. Dags dato råder han over et areal på 2100 hektar. Selv lægger han ikke skjul på, at det er økonomi og effektivitet, der styrer butikken. Økologi og den slags taler man ikke meget om i butikken.

Succesen og de store plustal gør ham til en efterspurgt taler. Sidste år var det ham, der åbnede svineavlernes årlige kongres.

Men i disse dage er det vejsagen, der fylder.

- Vil køre mig træt

– Kommunen har i årevis forsøgt at køre mig træt med bunker af breve fra deres advokat. Jeg synes, det er grotesk, at man kan bruge så enorme summer af skatteydernes penge på at føre krig mod en borger, der står på sin grundlovssikrede ret.

– Jeg fatter ikke, at en liberal borgmester vil være sig selv bekendt!

– Nu har de fået en dom fra højeste sted, som gik dem imod. Alligevel forsøger de at køre sagen via en anden paragraf. Det er jo rystende, at den slags finder sted, siger Martin Lund Madsen.

***

V-borgmester: - Vi giver ikke op

Borgmester Egon Fræhr (V), Vejen Kommune, nægter fortsat at anerkende, at kommunen har et ansvar i den lange sag, hvor den fik medhold ved landsretten.

– Det er faktisk ikke kommunens, men Banedanmarks vej. Meningen var, at de skulle overdrage den til os efter anlæggelsen, men det kan ikke ske.

– Så der er ikke andet at gøre end at anlægge en ny sag. Jeg forstår godt, at det vil støde mange menneskers retsfølelse, men det er den eneste mulighed, siger Egon Fræhr til Ekstra Bladet.

Ifølge borgmesteren er der tre løsninger: Fjern vejen og den tilhørende bro over jernbanen. Opkøb af hele landbrugsejendommen. Og endelig en ny retssag.

– Den første løsning er vanvittigt spild af penge. Nummer to koster formentlig lige så meget. Og den sidste løsning er – som sagt – bestemt ikke elegant, siger borgmesteren.

'Han har min fulde støtte'

Anni Holst her med sit barnebarn Viktoria: - Han har vundet den sag. Og det må kommunen ganske enkelt anerkende. Foto: Christer Holte

Selv om store svinebønder sjældent er populære, har Martin Lund Madsen fuld rygdækning blandt folk på Askov-egnen til sin stædige kamp mod Vejen kommune og ikke mindst vejbarrikaden.

– Han har min fulde støtte. Det er bare i orden, det han laver. Ham skal vi bakke op. Heldigvis er han stærk nok til ikke at give op, siger eksempelvis Anni Holst fra Brørup.

– Hvorfor?

– Fordi han tror på sin sag. Og med en dom i ryggen fra landets højeste retsinstans skal han selvfølgelig ikke ud og kæmpe en ny sag. Ikke tale om, siger Anni Holst.

*

Gymnasieelev Sebastian Thomsen, Askov: - Landmandens handling er efter bogen - det er jo hans jord. Foto: Christer Holte

– Det er noget fis, at kommunen ikke vil acceptere Højesterets dom. Landmandens handling er helt i orden. Kommunen skal bare se at få fjernet den vej eller købe resten af jorden.

Sådan siger 3. g'er på Vejen Gymnasium, Sebastian Thomsen, Askov.

– Vi har drøftet sagen på gymnasiet. Jeg har stor respekt for måden, landmanden har håndteret sagen på. Det er bare i orden, siger han.

*

Frisør Marianne Vestergaard: - Dumt af borgmesteren at anlægge en ny sag. Foto: Christer Holte

Frisør Marianne Vestergaard bor tæt på den vej i Askov, som nu er kendt ulovlig af Højesteret.

– Kommunen har bare at rette ind og acceptere, at den har tabt sagen. Det er dumt af borgmester Egon Fræhr og et tåbeligt spild af penge at tage hul på en helt ny sag. Den er jo afgjort. Jeg kan godt forstå, at folk her på egnen er fuldstændig på Martin Lund Madsens side.

*

Tidl. landmand Jørgen Knude Elmbek: - Kommunen har for meget magt. Foto: Christer Holte

Tidligere landmand Jørgen Knude Elmbek, Askov, er 100 procent solidarisk med Martin Lund Madsen.

– Han har fuldstændig ret til det, han har gjort. Det er jo hans egen jord.

– Højesteret har underkendt vejbyggeriet, og så må kommunen enten til lommerne eller genetablere landmandens marker

– Alle andre skal rette sig efter domstolene. Det gælder også Vejen Kommune. Men de har pengene, og de har for meget magt, siger Jørgen Knude Elmbek.