Storbrand er regnsikret

Det brænder stadig hos miljøvirksomheden Solum, der er nabo til Roskilde Genbrugsplads.

Branden begyndte allerede 19. september i et bjerg af affald, der stammer fra anlægsgartnere, genbrugsstationer og parkanlæg og det våde vejr bider ikke på flammerne.

- Nej, det kræver fem-ti millioner liter vand at slukke branden og så meget regner det trods alt ikke. Selv det skybrud vi havde for nylig, lagde blot en lille dæmper, siger Lars Robetje, der er beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen.

Hans folk er på daglig basis ude og tilse branden, der er under kontrol. Også selv om temperaturen i affaldsbunken er målt til 1700 grader:

- Vi kunne godt slukke den nu, men det ville kræve enorme mængder vand og have miljømæssige konsekvenser. Det er bedre, at den brænder ud, da ilden også nedbryder noget af den forurenende tjære, som er medvirkende til, at det brænder så godt.

