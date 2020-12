Storbritannien advarer folk med 'betydelig allergi' mod at få vaccine

To personer, der tirsdag fik en vaccine mod covid-19 i Storbritannien, har fået allergiske reaktioner som følge af vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Det oplyser britiske sundhedsmyndigheder ifølge Sky News.

Sundhedsmyndighederne advarer derfor personer, der har en historik for 'betydelige allergiske reaktioner' mod at få vaccinen på nuværende tidspunkt.

- Som det plejer at være tilfældet med nye vacciner, har MHRA (det britiske svar på Lægemiddelstyrelsen, red.) ud fra et forsigtighedsprincip rådgivet personer, der har en betydelig historik for allergiske reaktioner, til ikke at få denne vaccine, efter to personer, der havde en historik for betydelige allergiske reaktioner, har reageret uheldigt i går. Begge er i bedring, lyder fra fra professor Stephen Powis, der er national lægefaglig direktør for det britiske sundhedsvæsen, NHS.

Har påbegyndt bred vaccinering

Storbritannien begyndte som det første land i Vesten af vaccinere befolkningen tirsdag.

Her fik den 90-årige Margaret Keenan som den første vaccinen uden at være en del af en test.

I Storbritannien er det i første omgang beboere og personale på plejehjem samt sundhedspersonale, der modtager vaccinen mod coronavirus.

Det er fortsat kun i Storbritannien, vaccinen er blevet godkendt af myndighederne, men tirsdag sagde de amerikanske sundhedsmyndigheder i en større rapport også god for vaccinen fra Pfizer/BioNTech, hvilket er et stort skridt på vejen mod en endelig godkendelse i USA.

