Storbritannien: Facebook er en digital gangster

Et udvalg i det britiske parlament har mandag udgivet en ny stor rapport, hvor Facebook blandt andet omtales som en 'digital gangster'.

Det sociale medie Facebook beskyldes for med fuldt overlæg at bryde konkurrenceregler og regler om privatliv i Storbritannien.

Rapporten opfordrer til større kontrol af giganter inden for sociale medier som eksempelvis Facebook. Selskaberne bør desuden overholde et etisk kodeks og bør overvåges af en international kontrolmyndighed, lyder det.

Upålideligt samarbejde

Det har taget 18 måneder at udarbejde den nye rapport om teknologiske firmaer og disinformation. Og Facebook bliver særligt fremhævet i den 108 sider lange rapport. Blandt konklusionerne er også, at Facebook har prøvet at skjule omfanget af russisk indblanding i udenlandske valg.

Facebook er tidligere blevet kritiseret for, hvordan det håndterede mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Formanden for udvalget i det britiske parlament, der har udarbejdet rapporten, siger, at det har været besværligt at få svar fra Facebook.

Ifølge formanden, Damian Collins, har Facebook 'med vilje prøvet at forpurre vores arbejde ved at give ufuldstændige, upålidelige og til tider vildledende svar på vores spørgsmål'.

Facebook: Lav meningsfuld kontrol

Facebooks chef, Mark Zuckerberg, har tre gange afvist at besvare spørgsmål hos det britiske udvalg.

'Selskaber som Facebook bør ikke have lov til at opføre sig som 'digitale gangstere' på internettet. De opfører sig, som om de ikke behøver at overholde loven,' lyder det i rapporten.

En talsmand for Facebook siger, at man 'deler udvalgets bekymringer om falske nyheder og retfærdige valg'

- Vi er åbne for en meningsfuld kontrol og støtter udvalgets anbefaling om en reform af lovene, siger talsmanden, Karim Palant.

Den samlede rapport kan læses her.

