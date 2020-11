Storbritannien forlænger indrejseforbuddet for rejsende fra Danmark med 14 dage.

Det oplyser transportminister Grant Shapps på det sociale medie Twitter. Undtaget er britiske statsborgere og personer med fast bopæl i Storbritannien.

Disse grupper skal dog stadig i karantæne i 14 dage, hvis de har været i Danmark.

Rejseforbuddet skyldes en muteret variation af coronavirus, der er fundet i danske mink, og som har spredt sig til 12 mennesker i Danmark.

Cluster 5 hedder varianten, og den kan ifølge danske myndigheder svække en kommende vaccine for coronavirus.

Hos Dansk Industri (DI) kalder Michael Svane, branchedirektør for DI Transport, rejseforbuddet for generende.

Nu skal det kommunikeres klart og tydeligt, at coronasmitten er under kontrol i Danmark, så forbuddet ikke forlænges yderligere, eller at andre lande indfører samme forbud, siger han.

- Jo længere indrejseforbuddet varer, jo mere generende er det, fordi det i virkeligheden rammer alle de mennesker, vi gerne vil have afsted til at understøtte dansk eksport, siger han.

Han er dog glad for, at uledsaget gods stadig har lov at sejle ind i britiske havne.

Et indrejseforbud fra Danmark til Storbritannien har været gældende siden i lørdags, den 8. november. Her lød det, at man ville tage indrejseforbuddet op til revurdering i løbet af en uge.

Nu er det altså endt ud i en forlængelse.

Lørdag skrev udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en kommentar, at det britiske tiltag er 'vidtgående'.

- Jeg finder det britiske tiltag meget vidtgående, og det har jeg også drøftet med min britiske kollega. Det vigtigste er nu, at briterne får information om situationen, og vi stiller vores sundhedseksperter til rådighed, så der er fuld gennemsigtighed, lød det fra Kofod.

Han fortalte desuden, at de britiske og danske myndigheder var i tæt kontakt om situationen.

Efter coronavariationen har spredt sig til mennesker, har regeringen truffet beslutning om at aflive alle coronaramte minkbesætninger samt besætninger i en radius af 7,8 kilometer fra.

Regeringen vil endvidere have, at alle mink i Danmark aflives. Det er der dog endnu ikke lovhjemmel til.

Danske myndigheder fraråder i forvejen ikke-nødvendige rejser til hele verden og dermed også til Storbritannien.