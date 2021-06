Storbritannien: Hemmelige forsvarsdokumenter fundet ved busstoppested

Ved et busstoppested i Kent, der ligger sydøst for London, fandt en mand tirsdag en bunke hemmelige dokumenter fra det britiske forsvarsministerium.

Det skriver BBC, som efter fundet blev kontaktet af manden, der ønsker at være anonym.

Det britiske forsvarsministerium bekræfter over for BBC, at 'de eftersøger en hændelse, hvor følsomme forsvarsdokumenter er blevet fundet af et medlem af offentligheden'.

Heftig havstrid

Ifølge BBC omhandler de fundne dokumenter den britiske destroyer 'HMS Defender', som de seneste dage har skabt overskrifter, da det russiske forsvarsministerium påstod at have affyret varselsskud mod den britiske destroyer.

Dette blev senere afvist af det britiske forsvarsministerium.

Senere har Ruslands udenrigsministerium over for den britiske ambassadør protesteret mod det britiske krigsskibs 'farlige og provokerende handlinger' i Sortehavet, da det befandt sig ud for den vestlige del af halvøen Krim.

