Storbritannien i chok: 1000 børn frygtes misbrugt i sex-ring

En af de mest opsigtvækkende skandaler i britisk historie, har taget en ny drejning.

Nye undersøgelser viser, at op mod 1000 børn kan være blevet seksuelt misbrugt i en periode, der strækker sig over 40 år i den engelske by Telford.

Det skriver flere britiske medier blandt andet The Guardian og Mirror.

Sex-bander står bag

Børnene, der er blevet misbrugt, har været helt ned til 11 år, da de blev luret væk fra deres familier af 'sex-banderne', som Mirror, der står bag afsløringen, har døbt dem.

'Sex-banderne' har efter sigende både fyldt ofrene med stoffer, ligesom at de er blevet slået og voldtaget dem.

En af de piger som Mirror har talt med og som blev udnyttet, blev gjort gravid seks gange i løbet af fire år, efter at være blevet antastet første gang i 2004. Dengang var hun kun 15 år.

Hun blev i fire år forfulgt af to personer, hvor det fremgår, at den ene har været en mand i 20'erne. Han er desuden mistænkt for at handle med stoffer.

Pigen fødte to børn - en med hver af de to mænd, imens hun fik i alt fire aborter, hvor den ene af dem var en spontan.

Finder stadig sted

De mange filer som avisen er kommet i besiddelse af, viser desuden, at både sociale myndigheder, lærere og psykiatere, har været oplyst om, hvad der foregik, uden at de har handlet.

Avisen skriver også, at de heller ikke har gjort politiet opmærksomme på de mange sager.

Mirror har talt med i alt tolv ofre - de fleste af dem uafhængige af hinanden.

Sammenlagt anklager de mere end 70 gerningsmænd

De påstår samtidig, at voldtægterne stadig finder sted den dag i dag - senest et par måneder tilbage.

Politiker går ind i sagen

Telfords Konservative parlamentsmedlem Lucy Allan har tidligere udtalt, at hun mener, at man bør lave en grundig undersøgelse af sagen. Hun kalder nu de seneste oplysninger 'chokerende' og 'ekstremt seriøse'.

- Vi bliver nødt til at have en uafhængig undersøgelse af seksuel udnyttelse af børn i Telford, så vores lokalsamfund kan have fuldstændig tillid til vores myndigheder, siger hun til Mirror.

En talsmand fra Telford har sagt til avisen:

- Seksuelt misbrug af børn er en forfærdelig, ond forbrydelse. Det er et problem i hele Storbritannien, og har været det i lang tid.

- Telford vil undergå den nationale undersøgelse af seksuelt misbrug af børn - dette kan vi kun byde velkomne. Alle vil fortsætte med at arbejde tæt sammen omkring det her, og det vil fortsat have den højeste prioritet, siger han.