Storbritannien indfører karantæne for Spanien-turister

Britiske turister og andre, der har været i Spanien, skal i to ugers karantæne, når de rejser ind i Storbritannien.

Det meddeler den britiske regering lørdag aften. Beslutningen kommer, efter at Spanien har meldt om en stigning i antallet af nye coronatilfælde.

Spanske myndigheder registrerede over 900 nye tilfælde fredag.

- Vi har taget denne beslutning for at begrænse enhver potentiel smitte til Storbritannien, siger en talsmand for den britiske regering ifølge tv-stationen BBC.

Reglerne gælder fra søndag. Det betyder, at de briter, der opholder sig i Spanien nu og er hjemme senere end søndag, skal i karantæne.

Samtidig fraråder den britiske regering rejser til hele det spanske fastland.

Man kan godt rejse til De Kanariske Øer, som tæller blandt andet Gran Canaria og Tenerife, samt De Baleariske Øer, der omfatter blandt andet Mallorca, Menorca og Ibiza.

Rejsende, der kommer hjem fra øerne, skal dog stadig i karantæne, når de kommer hjem.

Forinden havde den skotske regering varslet, at en ændring i rejsevejledningen for Spanien - gældende for hele Storbritannien - var på vej.

- Spanien vil blive fjernet fra listen over lande, der er undtaget fra kravet om karantæne, på grund af et øget antal tilfælde af coronavirus (covid-19) i de seneste dage, lyder det i en meddelelse fra den skotske regering.

Fredag meddelte Norges udenrigsministerium, at alle rejsende skal i karantæne i ti dage, når de vender hjem fra Spanien. Ikke-nødvendige rejser til landet frarådes.

I Danmark opfordres der i Udenrigsministeriets rejsevejledning, som blev opdateret torsdag, til ekstra forsigtighed ved rejser til Spanien. Der gælder særlige regler for regionen Aragón i det nordlige Spanien. Men rejser bliver altså ikke frarådet som i Norge.

I Frankrig opfordrer myndighederne til, at man undgår at besøge regionen Catalonien i det nordlige Spanien. Det er her, at blandt andet storbyen Barcelona ligger.

Det vil formentlig være et mærkbart slag for den spanske turistsektor, hvis briterne nu holder sig væk for at undgå at skulle tilbringe to uger i karantæne, når de kommer hjem.

Sidste år besøgte knap 84 millioner turister Spanien. Af dem var 18 millioner briter, viser tal fra Spaniens nationale statistikbureau ifølge Reuters. Det er altså flere end hver femte turist i Spanien, der er brite.

Fredag understregede Spaniens udenrigsminister, Arancha Gonzalez Laya, at det er sikkert at besøge Spanien.

- Regeringerne, både de nationale og regionale, arbejder på at isolere tilfælde, så snart de opstår, sagde hun til tv-stationen CNN.