Storbritannien lukker alle ikke-essentielle butikker

I Storbritannien er det nu ulovligt at færdes mere end to personer ad gangen i offentligheden

Efter at have tøvet med at lave tiltag i forbindelse med den nuværende coronakrise, har den britiske regering nu indført strikse regler for at forhindre yderligere smitte med covid-19.

Det fremgår af en tale til nationen af premierminister Boris Johnson mandag aften.

Således fortæller Boris Johnson, at alle ikke-nødvendige butikker bliver lukket. Det vil sige, at det kun er dagligvareforretninger og apoteker, der forbliver åbne.

En lang række udendørs faciliteter bliver derudover lukket ned. Det omfatter blandt andet legepladser og sportsfaciliteter.

Derudover er det kun under få omstændigheder tilladt at forlade sit hjem. Eksempelvis hvis man skal købe noget mad og drikke, lyder det fra premierministeren.

Derudover bliver det tilladt én gang om dagen at dyrke motion udendørs, eksempelvis en gåtur eller en løbetur. Man må kun foretage turen alene eller i selskab med nogen fra ens husstand.

- Sig nej til vennerne

Det er desuden tilladt at gå ud for at købe vitale ting på hospitalet til pårørende, eller hvis man skal på arbejde, men det er kun, hvis det er absolut nødvendigt og ikke kan gøres hjemmefra.

- Du må ikke ses med dine venner. Hvis en ven spørger, om I skal ses, skal du sige nej, lyder det fra Boris Johnson.

Boris Johnson talte mandag aften direkte til briterne i bedste sendetid. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Han fortæller desuden, at det fra nu af kun er tilladt at færdes sammen med én person i offentligheden, undtagen hvis det er med personer fra ens husstand.

Landets politi vil blive sat ind for at håndhæve forbuddet, og folk der overtræder forbuddene vil blive straffet med bøder.

Boris Johnson indledte sin tale med at fortælle, at tiltagene er blevet gjort for at beskytte sundhedsvæsnet fra at kollapse - akkurat som er formålet med lignende tiltag i andre lande.

- Vi skal simpelthen forhindre, at for mange bliver syge på én gang og at NHS (det britiske sundhedsvæsen, red.) bliver overbelastet, lød det fra Boris Johnson.

Han fortæller, at landet ikke kan undgå, at der er mange, der dør som følge af virusudbruddet, men at man så vidt muligt må forhindre, at for mange bliver smittet.

Storbritannien har altså derfor nu indført langt mere strike tiltag, end man ser i eksempelvis Danmark.

Til gengæld var Danmark hurtigere til at indføre tiltag, mens Storbritannien førte en 'keep calm and carry on'-politik og var nogle af de sidste til eksempelvis at forbyde store menneskemængder. De er dog altså siden kommet på helt andre tanker og har nu indført tiltag i stil med dem, man ser i de fleste europæiske lande.