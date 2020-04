Storbritannien melder om laveste antal coronadøde i to uger

Storbritannien har i det seneste døgn registreret yderligere 449 dødsfald blandt patienter smittet med coronavirus.

Det viser de seneste tal fra det britiske sundhedsministerium mandag.

Det er det laveste antal coronarelaterede dødsfald, Storbritannien har registreret i to uger, og et fald i forhold til døgnet inden, hvor Storbritannien meldte om 596 coronadødsfald.

Mandagens tal plejer imidlertid at være lavere end de øvrige dage. Det skyldes et efterslæb i indrapporteringer i weekenderne.

Tallet omfatter kun personer indlagt på hospital og ikke eksempelvis plejehjem. Derfor menes antallet af coronarelaterede dødsfald reelt at være højere.

I alt har Storbritannien registreret 16.509 coronarelaterede dødsfald på landets hospitaler.

I Europa er det kun Italien, Spanien og Frankrig, der har flere coronadødsfald.

David Spiegelhalter, der er formand for Winton Centre for Risk and Evidence Communication ved universitetet i Cambridge, siger, at hvis man ser på tallene fra England alene, er der tegn på forbedring.

- Vi er i en jævn men ret langsomt forbedrende position, siden dødsfaldene toppede for 12 dage siden den 8. april, siger han.

- Men at dømme ud fra erfaringerne i Italien kan det være en langvarig proces, tilføjer Spiegelhalter.

Antallet af bekræftede smittetilfælde i Storbritannien er mandag steget til 125.850, en stigning på omkring 10.000 i forhold til døgnet inden. Igen kan der være tale om et efterslæb i indberetninger.

Storbritannien indførte restriktioner i slutningen af marts, et par uger efter blandt andet Danmark og andre europæiske lande. Briterne fik besked på at blive inden døre og kun forlade hjemmet for at købe ind, tage til lægen og om nødvendigt gå på arbejde.