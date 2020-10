Storbritannien 'nærmer sig bristepunktet'

Storbritannien er trods coronarestriktioner hårdt ramt af virussen, der gjorde sit indtog i landet i marts.

Det står klart, efter 224.000 mennesker anslås at være blevet smittet i den seneste uge.

Den voldsomme smittespredning får nu en af regeringens egne rådgivere, Jonathan Van-Tam, til at advare briterne.

Det skriver The Guardian.

Rammer afgrunden

Jonathan Van-Tam frygter, at coronasituationen i Storbritannien risikerer at nå bristepunktet, når vinteren lige om lidt banker på døren.

Ifølge ham er situationen endnu mere alvorlig end i foråret, selvom mange briter også var syge her.

Det skyldes, at Storbritannien er på vej ind i de klassiske snuemåneder - præcis som vi er det i Danmark.

Dermed risikerer det britiske sundhedsvæsen at blive overbelastet.

- Vi er midt i en svær pandemi, og sæsonerne er imod os. Helt basalt løber vi ind i modvind, udtaler Van-Tam til avisen.

Mistro til myndigheder

Den britiske professor i europæisk folkesundhed Martin McKee peger på, at dele af den britiske befolkning er hårdt ramt af den økonomiske krise i landet.

Dét kan være med til at sprede smitten, ligesom tiltroen til myndighederne heller ikke er stor.

Blandt andet har premierminister Boris Johnsons nærmeste rådgiver været ude i et coronastormvejr.

Det skete i foråret, efter rådgiveren, Dominic Cummings, brød regeringens egne coronarestriktioner og besøgte familie i en anden del af landet.

Også andre prominente briter som den tidligere oppositionsleder Jeremy Corbyn har set stort på reglerne.

Episoder, der ifølge McKee har skadet især den engelske tillid til myndighederne:

- Lige siden den berygtede Cummings-tur - og den kan vi blive ved med at tale om, fordi det er vigtigt, at den gjorde så meget skade på tilliden her i England, siger McKee til The Guardian.

Smitten spreder sig

Imens coronasmitten igen er under kontrol i Danmark, ser det generelt anderledes ud mange steder i Europa.

Indlæggelsestiden er halveret for coronapatienter

I Holland kritiserede landets statsminister Mark Rutte befolkningen for ikke at adlyde coronarestriktionerne.

Fredag advarede han om, at endnu strengere restriktioner kunne blive taget i brug, hvis ikke der kom styr på smitten og coronadfærden henover weekenden.

Lørdag konstaterede Holland 6.500 antal smittede på bare et døgn.

Europa sætter rekord i nye tilfælde af coronasmitte

Fredag satte Europa rekord med antallet af smittede på et døgn: 100.000 blev konstateret syge på 24 timer.

De hårdest ramte lande er Spanien, Frankrig og Storbritannien.