Storbritannien og USA dropper gas og olie fra Rusland

USA forbyder import af russisk olie, russisk gas og andre energiformer fra Rusland.

Det meddeler USA's præsident, Joe Biden, i en tale tirsdag. Det sker som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Joe Biden siger, at både demokrater og republikanere er enige om, at det er et nødvendigt skridt at tage.

Det vil dog gøre det dyrere for amerikanerne, når de skal fylde benzin på bilen, advarer han.

- Vi forbyder al import af russisk olie og gas. Det betyder, at russisk olie ikke længere vil være acceptabelt ved amerikanske havne, og at det amerikanske folk giver endnu et kraftfuldt tilbageslag til Putins krigsmaskine, siger Biden.

Rusland står for mindre end ti procent af USA's import af olieprodukter.

Vurderingen fra analytikere er dog alligevel, at det vil føre til højere benzinpriser og øge inflationen i landet.

USA's import af kul fra Rusland er forsvindende lille.

Meldingen fra USA kommer stort set samtidig med et lignende tiltag fra Storbritannien.

Storbritannien vil udfase importen af russisk olie og gas inden udgangen af i år.

Det oplyser landets energiminister, Kwasi Kwarteng, på det sociale medie Twitter.

- Denne overgang vil give markedet, virksomheder og forsyningskæder mere end nok tid til at erstatte russisk import, skriver han.

Han tilføjer, at import af russisk olie og gas udgør otte procent af den britiske efterspørgsel.

- Virksomheder bør bruge dette år på at sikre en blød overgang, så forbrugere ikke bliver ramt, skriver han.

Energiministeren, som også er minister for erhverv, siger, at regeringen vil hjælpe virksomheder med at finde alternativer til russisk olie og gas.

Også Storbritannien peger på Ruslands invasion af Ukraine som årsag til beslutningen.

Biden siger, at den amerikanske beslutning er taget i samråd med europæiske allierede. Ifølge Biden har sanktioner fra USA og allierede allerede skabt et 'krater' i Ruslands økonomi.

I Europa er mange lande betydeligt mere afhængige af russisk olie end USA. Biden siger, at han forstår, hvis mange allierede ikke kan gøre som USA.

For eksempel siger Tysklands udenrigsminister, at den tyske transport ville gå i stå, hvis Tyskland forbyder import af russisk olie.

EU har dog tirsdag præsenteret et udspil, som skal gøre unionen uafhængig af fossil energi inden 2030. Planen går blandt andet ud på at reducere EU-landenes afhængighed af russisk gas.

Rusland leverer i dag omkring 40 procent af EU-landenes gas.