Storbritannien stopper alle rejsende fra Danmark

På grund af udbruddet af covid-19 blandt mink indfører Storbritannien et indrejseforbud for alle, der rejser fra Danmark. Det skriver landets regering i en opdatering af sine rejseregler.

Indrejseforbuddet, der ikke inkluderer fragt, er trådt i kraft klokken fem lørdag morgen.

- Regeringen har handlet hurtigt på den seneste udvikling og indfører nu en række tiltag. Fra klokken 04.00 lørdag indfører indenrigsministeriet tiltag, der betyder, at indrejsende fra Danmark vil blive nægtet indrejse i Storbritannien.

- Beslutningen om at handle hurtigt følger ny information fra de danske sundhedsmyndigheder om udbredt smitte med covid-19 på minkfarme og en særlig variant af virussen i nogle lokale områder, skriver den britiske regering.

Britiske statsborgere, der vender tilbage fra Danmark, skal nu gå i 14 dages isolation.

Onsdag fortalte den danske regering og Statens Serum Institut, at der var fundet en muteret udgave af covid-19, der havde spredt sig fra mink til mennesker.

Det fik regeringen, med Mette Frederiksen (S) i spidsen, til at igangsætte en komplet udryddelse af mink på danske minkfarme.

- Statens Serum Institut har vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af den kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver.

- Derved kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser for hele verdens håndtering af den igangværende pandemi, sagde Mette Frederiksen onsdag.

Den britiske regering skriver, at Storbritannien har stor fokus på den potentielt muterede virus.

- Storbritanniens regering arbejder tæt sammen med internationale partnere for at forstå de ændringer i virussen, der er blevet rapporteret i Danmark og vi er i gang med yderligere forskning i Storbritannien for at kvalificere vores risikovurdering, skriver regeringen.

Påvirker ikke dansk eksport

De nye restriktioner har ingen betydning for bacon-eksporten til Storbritannien, siger Jens Hansen, pressechef, Danish Crown.

- Trailerne med bacon afleveres typisk på havne-terminalen i Esbjerg, hvorefter det overtages af andre godschauffører i Storbritannien, siger han.

Heller ikke Carlsberg forventer at blive påvirket af indrejseforbuddet på den korte bane.

- For de varer, vi sælger i Storbritannien, bliver produceret derovre, siger pressechef Kasper Elbjørn.