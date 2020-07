Storbritannien udelukker den kinesiske telegigant Huawei fra at deltage i udbygning af 5G-netværket i landet.

Det siger kulturminister Oliver Dowden tirsdag ifølge Reuters.

Alle teleselskaber skal derfor have fjernet alle Huawei-dele fra deres 5G-netværk senest i 2027, oplyser han. Og fra udgangen af året bliver det ikke muligt at købe Huawei-komponenter til 5G.

Beslutningen vil betyde, at udbygningen af 5G-mobilnetværket bliver forsinket, oplyser Dowden.

Den beror på, at Det Nationale Center for Cybersikkerhed (NCSC) har ændret sin risikovurdering af Huawei.

- NCSC har rapporteret til ministre, at de signifikant har ændret deres vurdering af Huaweis tilstedeværelse i Storbritanniens 5G-netværk, siger Oliver Dowden.

I forvejen er Huawei på den sorte liste i USA, som har forbudt landets teleoperatører at bruge firmaets 5G-udstyr. Virksomheden er også pålagt handelsrestriktioner.

Den amerikanske regering har ifølge Reuters forsøgt at overtale sine allierede til at gøre det samme.

USA begrunder det med, at Huawei udgør en sikkerhedstrussel på grund af en påstået nær tilknytning til Kinas regering eller militær.

Huawei har afvist beskyldningerne og står fast på, at koncernen er uafhængig.

En talsmand for Huawei siger tirsdag, at beslutningen er dårligt nyt for alle med en mobiltelefon i Storbritannien. Uden Huawei vil det bremse den digitale udvikling i landet, lyder det fra talsmanden ifølge Reuters.

I januar gav Boris Johnson grønt lys til, at Huawei kunne levere noget af teknologien til 5G-netværket. Men USA har lagt pres på Johnson for at få ham til at ændre den beslutning.

Beslutningen tirsdag ventes at blive en bekostelig affære for teleoperatører i Storbritannien. Forud for beslutningen oplyste Vodafone, at det vil koste selskabet et 'etcifret milliardbeløb' i britiske pund at udskifte alt udstyr fra Huaei.