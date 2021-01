Storbritannien vaccinerer første patient med ny vaccine

En 82-årig britisk patient er som den første i verden blevet vaccineret mod covid-19 med vaccinen fra Oxford/AstraZeneca.

Det skriver flere internationale medier.

Brian Pinker, der er dialysepatient, har mandag formiddag dansk tid fået vaccinen.

Ifølge AP har Storbritannien på nuværende tidspunkt omkring 530.000 doser af vaccinen, og man har et mål om at kunne vaccinere to millioner personer om ugen med vaccinen snarest muligt.

Ifølge den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, er én million briter allerede vaccineret med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Storbritannien tog også den vaccine i brug som det første land i verden.

Ikke lige så effektiv

Vaccinen fra Oxford/AstraZeneca blev nødgodkendt i Storbritannien onsdag. I alt 100 doser er blevet bestilt af vaccinen, hvilket er nok til at vaccinere 50 millioner mennesker.

Vaccinen er langt billigere at producere og er nemmere at transportere, da den ikke skal opbevares ved lige så lave temperaturer som vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, men til gengæld er den ikke lige så effektiv, da de foreløbige testresultater viser en effektivitet på omkring 62 procent for vaccinen fra Oxford/AstraZeneca mod omkring 95 procents effektivitet for de to andre vacciners vedkommende.