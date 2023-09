Storbritanniens næststørste by konkurs

I løbet af ugen kom den kedelige nyhed om, at Storbritanniens næststørste by er gået konkurs

Alt, der er ikke er absolut nødvendigt, bliver ikke længere prioriteret eller betalt i Storbritanniens næststørste by, Birmingham.

Man skulle tro, at 'Luksusfælden' havde været på besøg, men det er langt mere alvorligt end det. For byrådet kunne tirsdag meddele, at kommunekassen i Birmingham er gabende tom, og at byen er gået konkurs.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Guardian og CNN.

Ligeløn spænder ben

I en pressemeddelelse, hvor den kedelige nyhed blev overbragt, forklarer byrådet, at underskuddet skyldes vanskeligheder med at leve op til et ligelønskrav.

Det betyder, at byen skal betale sine borgere mellem 650 millioner og 760 millioner britiske pund - svarende til cirka 5,6 milliarder og 6,6 milliarder danske kroner - som så ikke virker helt realistisk alligevel.

Det betyder, at det forventede underskud for 2023/2024 er 87 millioner britiske pund - omkring 755 millioner danske kroner.

Revser regeringen

Det er dog ikke kun ligelønskravet, som har væltet korthuset, hvis man spørger byrådsmedlem og næstformand Sharon Thompson.

Hun revser nemlig den britiske regering for det gigantiske hul, Birmingham er røget ned i.

- Birmingham har fået taget en milliard (britiske pund, red.) fra sig af de konservative regeringer gennem tiden, fortæller hun til det britiske nyhedsbureau PA Media.

Til det har premierminister og leder af det konservative parti Rishi Sunak udtalt, at byrådet selv har ansvar for at styre budgetterne.

Men selvom det hele virker håbløst i Storbritanniens næststørste by, er det ikke, fordi byen har trukket stikket helt.

- Selvom byen står over for betydelige udfordringer, er dens forretninger stadig åbne, og vi byder folk velkommen, når de kommer, fortæller Thompson.