Storbritanniens skæbne afgøres: 160.000 udpeger ny premierminister

Ved middagstid bliver enten Boris Johnson eller Jeremy Hunt udnævnt som Theresa Mays erstatning som leder af det konservative parti i Storbritannien, og sejrherren bliver videre udpeget som premierminister onsdag.

Afstemningen lukkede mandag klokken 18.00, men bliver altså først offentliggjort tirsdag.

Hvem det bliver, afhænger af en afstemning blandt 160.000 medlemmer af det konservative parti ud af et samlet britisk befolkningstal på 66 millioner, og Boris Johnson, der er forhenværende borgmester i London, bliver af de fleste udpeget som afstemningens klare favorit.

Det forklarer professor og leder af Center for Europæisk politik ved Institut for Statskundskab, Marlene Wind.

- Det er medlemmerne og altså en meget lille del af den britiske befolkning, der egentlig bestemmer, hvem der skal være hele landets nye premierminister, siger hun og tilføjer, at selvom Boris Johnson er favorit til at vinde det konservative formandsvalg, så skaber hans kurs skaber intern splid.

- Han er en enormt kontroversiel figur, og det kan godt være, at han har et flertal blandt de britiske konservative og bliver valgt, men det ændrer ikke på, at han er en splittende personlighed i det britiske parlament og i den britiske befolkning.

Det konservative parlamentsmedlem Boris Johnson ankommer til sit kampagnekontor i det centrale London forud for afstemningen om, hvem der skal overtage Theresay Mays plads som formand for det konservative parti og premierminister. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge den britiske avis The Guardian melder flere moderate konservative toppolitikere, der gerne vil have en aftale på plads med EU, at hans hårde linje kan bringe ham på kollisionskurs med det britiske Underhus. Det skriver Ritzau.

Samtidig har flere ministre, blandt andre finansminister Philip Hammond, justitsminister David Gauke og udviklingsminister Rory Stewart, udtalt, at de nægter at tjene i Johnsons kabinet.

Se også: Ministre flygter fra Boris Johnson

- Det er næsten tragisk

Ifølge Marlene Wind abonnerer Boris Johnson på en meget fast holdning til Storbritanniens EU-exit: Brexit vil blive gennemført 31. oktober med eller uden en skilsmisseaftale med Bruxelles.

- Han vil gerne fremstille sig selv som en hardliner, fordi han regner med, at det er det, briterne gerne vil høre, efter Theresa May har været langt mere blød og kompromissøgende. Han har fået det image, at han sætter hårdt mod hårdt, og at det kun er ham, der kan redde Storbritannien, og at hans hårde stil vil kunne ændre alt i Bruxelles, siger hun.

Boris Johnson selv har sagt, at hans trussel om at trække Storbritannien ud af EU uden en aftale skal bringe EU tilbage til forhandlingsbordet. Er det realistisk?

- Nej, det er der jo ingen der tror på. Alle iagttagere udenfor Storbritannien ryster jo på hovedet over denne her stil. Det er stort set kun en opfattelse der har sit liv blandt folk indenfor Storbritannien, at hvis man bare er hårde nok, så skal EU nok falde til patten. Det er næsten tragisk.

EU-Kommisionen har afvist at genforhandle den aftale, man har indgået og revideret i flere omgange med Theresa May.

Uden en aftale vil Storbritannien løsrivelse ifølge eksperter kunne have alvorlige konsekvenser for både landet selv og de tilbageværende EU-medlemslande.