'Storbritanniens Trump' er ny premierminister

160.000 medlemmer af det konservative parti i Storbritannien har udpeget en ny leder af partiet og premierminister, og valget faldt ikke overraskende på den kontroversielle Boris Johnson, der blandt andet er forhenværende borgmester i London.

- Han er en enormt kontroversiel figur, og det kan godt være, at han har et flertal blandt de britiske konservative og bliver valgt, men det ændrer ikke på, at han er en splittende personlighed i det britiske parlament og i den britiske befolkning, forklarer professor og leder af Center for Europæisk politik ved Institut for Statskundskab Marlene Wind.

Den nyvalgte formand for det konservative parti i Storbritannien, Boris Johnson, ved sin ankomst til sit kampagnekontor i det centrale London forud for afstemningen. Foto: Ritzau Scanpix

Medlemmerne af det konservative parti har valgt Johnson frem for partikollegaen og britisk udenrigsminister Jeremy Hunt, der mandag bad den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), om hjælp til at løse problemerne i Hormuzstrædet.

Afstemningen lukkede mandag klokken 18, men blev altså først offentliggjort tirsdag ved middagstid.

Johnson sætter hårdt mod hårdt

Ifølge Marlene Wind vil den 55-årige Boris Johnson gerne fremstille sig selv som en hård negl i forhold til Storbritanniens udmelding af EU, og hans position er, at brexit vil blive gennemført 31. oktober - med eller uden en skilsmisseaftale med Bruxelles.

- Han vil gerne fremstille sig selv som en hardliner, fordi han regner med, at det er det, briterne gerne vil høre, efter at Theresa May har været langt mere blød og kompromissøgende. Han har fået det image, at han sætter hårdt mod hårdt, og at det kun er ham, der kan redde Storbritannien, og at hans hårde stil vil kunne ændre alt i Bruxelles, siger Marlene Wind, der vurderer, at Boris Johnsons hårde kurs ikke kan ændre det store i forhold til at få EU tilbage til forhandlingsbordet.

- Nej, det er der jo ingen, der tror på. Alle iagttagere uden for Storbritannien ryster jo på hovedet over denne her stil. Det er stort set kun en opfattelse, der har sit liv blandt folk inden for Storbritannien, at hvis man bare er hårde nok, så skal EU nok falde til patten. Det er næsten tragisk.

EU-Kommissionen har afvist at genforhandle den aftale, man har indgået og revideret i flere omgange med Theresa May.

Allerede inden udpegelsen af Boris Johnson som ny formand og premierminister fik usikkerheden - ikke mindst omkring Storbritanniens fremtid i forhold til brexit - den britiske pund til at falde.

