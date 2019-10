Storby i flammer: Berømt museum i fare

Skovbrande fortsætter med at rasere store dele af den amerikanske delstat Californien.

Senest er de massive brande rykket tættere og tættere på millionbyen Los Angeles, hvor en række superstjerner, herunder LeBron James og Arnold Swarzenegger, tirsdag er blevet evakueret, mens flere dyre huse allerede er blevet ædt af flammehavet.

Kendisser flygter fra vilde brande

Nu er af byens mest berømte museer i fare for at gå op i røg. Den tidligere præsident Ronald Reagan har nemlig et såkaldt præsidentmuseum i Simi Valley i det nordlige Los Angeles, hvor en skovbrand netop nu hærger.

Lukket ned

På grund af farlige vindforhold har onsdag man valgt at lukke museet. Ilden er nu kun 30 yards (27 meter, red.) fra Reagan-museet, skriver det amerikanske medie USA Today.

'Vi holder lukket på grund af brandene. Tak til alle jer, der kæmper for at beskytte vores område', skriver Ronald Reagan Presidential Library på Facebook.

7000 hjem i Simi Valley nær museet er allerede blevet evakueret af frygt for de omfattende skovbrande.

Flammerne nåede til Ronald Reagan Presidential Library onsdag eftermiddag amerikansk tid. Foto: Mark Ralston/Ritzau Scanpix

Skovbrandene er onsdag fortsat ude af kontrol i store dele af delstalen. Ifølge myndighederne i Californien er op mod 180.000 mennesker blevet bedt om at forlade deres hjem.

Vindstød på op mod 130 kilometer i timen har været med til at sprede branden yderligere og har gjort den kraftigere.

Californiens største elselskab, Pacific Gas & Electric Co., oplyste mandag, at de forventer at slukke for strømmen hos omkring 940.000 hjem og firmaer.

Det forebyggende tiltag ventes at påvirke omkring to millioner personer.

- Vinde af den her styrke udgør en større risiko for skader på det elektriske system og gnister og dermed yderligere spredning af skovbranden, lyder forklaringen fra det store elselskab.

Udenrigsministeriets Borgerservice råder danske rejsende i Californien til at være opmærksomme.

'Der er udmeldt undtagelsestilstand på grund af naturbrande', skriver myndigheden på Twitter.

USA/Californien:

Der er udmeldt undtagelsestilstand pga. naturbrande. Her kan du få

mere information: https://t.co/hfnUAWXmP0 Hold dig opdateret om lokale forhold via nyhedsmedierne. Følg altid myndighedernes råd og vejledning — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) October 27, 2019

Dansker fanget i flammehav: - Vi kan ikke få luft

Kendisser flygter fra vilde brande

Se også: Store dele af skovbrand i Californien er ikke under kontrol