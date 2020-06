Storby indhyllet igen

Omkring årsskiftet dukkede der billeder op fra den australske millionby Sydney, der viste hvordan byen blev kvalt i røg fra skovbrande, hvilket betød, at byens ikoniske havnefront næsten ikke var til at se.

Onsdag morgen lokal tid gentog det fænomen sig, da en kraftig tåge rullede ind over og lagde sig som en tung dyne over byen, skriver Reuters.

I droneoptagelser filmet onsdag morgen ses det hvordan byens skyline næsten ikke er til at få øje på gennem den lavthængende tåge, der ligger over byen. Faktisk er der under en håndfuld bygninger, der rager op gennem tågen, heriblandt vartegnet Sydney Tower. Se droneoptagelserne ovenfor.

I modsætning til røgen fra skovbrandene forsvandt tågen dig hurtigt igen. Op ad onsdag formiddag lokal tid var skyline og havnefront således atter synlige.

Sådan så det ud, da Sydney blev kvalt i røg fra skovbrande omkring årsskiftet. Video: Reuters via Ritzau Scanpix

