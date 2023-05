Storcenter i krise: Føtex lukker

Storcenteret City Vest er i krise. Og nu bliver ond værre.

I en pressemeddelelse oplyser Salling Group, at de har valgt at lukke i centeret efter 42 år.

- Vi havde naturligvis helst været det foruden, men er nu nået til et punkt, hvor vi er nødt til at lukke Føtex i City Vest. Medarbejderne i Føtex City Vest fortjener den største ros, idet de altid og uagtet situationen har leveret den bedste service og sørget for, at indkøbsoplevelsen har været i top for de lokale i Brabrand.

- Nu gør vi alt, hvad vi kan for at finde nye muligheder til dem hos lokale Føtex-naboer eller andre steder i organisationen, oplyser salgsdirektør, Tore Nederland, ifølge pressemeddelelsen.

Og de er langt fra de eneste, der har taget den beslutning det seneste stykke tid. Ifølge TV 2 Østjylland stod 40 ud af 65 lejemål stod tomme i november 2022.

City Vest er også for nyligt blevet solgt, og prisen vidner da også om, at de nye ejere måske er indforstået med, at de ikke har købt en guldkalv.

Den seneste offentlige vurdering lød på over 200 millioner kroner for centeret, men det endte med at blive solgt for 99,5 millioner.

City Vest ligger i Aarhus-bydelen Brabrand.