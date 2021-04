Storcentres butikker slår dørene op efter fire måneder

Præcis 117 dage nåede de danske storcentre at være lukkede, efter at en alvorlig opblussen i coronavirus fik regeringen til at lukke landet ned omkring juletid 2020.

Onsdag får de store butikscentre lov til at genåbne. Og selv om det stadig er begrænset, hvor mange mennesker der får lov til at komme ind, glæder center manager for Bruuns Galleri i Aarhus og Bryggen i Vejle Claus Brændgaard sig.

- Vi forventer, at vores kunder er glade for, at vi åbner igen, og at de vil komme ind til os og handle, som de har gjort tidligere, siger han.

- Det har haft store konsekvenser at være lukket. Det har kostet omsætning og indtægter. Hvis man kigger rullende over 12 måneder, har vi været lukket i næsten et halvt år.

For storcentre i størrelsen 5000-9999 kvadratmeter skal der være 8 kvadratmeters plads til hver besøgende. Centre, der er større end det, skal have 10 kvadratmeter per kunde.

Claus Brændgaard forklarer, at Bruuns Galleri og Bryggen har installeret et overvågningssystem ved centrenes indgange. De tæller automatisk, hvor mange mennesker der kommer ind, og de giver besked, når grænsen for antal besøgende nærmer sig.

I Bruuns Galleri er der under de nuværende retningslinjer plads til 3200 gæster, og i Bryggen er der plads til cirka 2400.

- I tilfælde af at vi når vores maksimale antal, vil vi begynde at lukke ned - én dør ad gangen. For eksempel ved Bruuns Galleri vil vi starte med at lukke vores indgang fra banegården.

- Hvis tallet ikke retter sig i løbet af kort tid, lukker vi en indgang mere, siger Claus Brændgaard.

Storcentrene er en del af en større genåbning, der finder sted tirsdag.

Indendørsidrætten for unge og ældre, restauranter og barer, dags- og seniorhøjskoler åbner også. Desuden kan der igen komme et begrænset antal tilskuere på stadion til superligakampe.