Store bededagsferie i sigte: Her er der risiko for tæt trafik

Bededagsferien står for døren, og er du en af dem, der planlægger at holde en forlænget weekend i det danske, så skal du måske læse ekstra godt med her.

Den ekstra fridag betyder nemlig også flere trafikanter på vejene, og det kan skabe kaos i især de store sommerhusområder. Derfor kommer Vejdirektoratet også med en anbefaling til de kommende trafikanter.

'Vi anbefaler, at man så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum på de største rejsedage,' skriver de på deres hjemmeside.

Den øgede mængde trafik betyder, at der kan være risiko for tæt trafik og forlænget rejsetid torsdag 4. maj i tidsrummet mellem 14.00 og 19.00, da eftermiddagens myldretidstrafik vil blande sig med den første udrejsetrafik.

Annonce:

Ligeledes forventes det også, at der på selve Store Bededag fredag 5. maj i tidsrummet mellem 10.00 og 14.00 kan opstå tæt trafik på udvalgte strækninger.

Det drejer sig om strækningerne Rute 40 mod Skagen, rute 11 langs den jyske kyst, E20 Fynske Motorvej - den vestlige del, E20 Vestmotorvejen, rute 21 mod Sj. Odde og rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse.

Tjek trafiksituationen inden afgang

Vejdirektoratet oplyser samtidig, at trafikanter på E45 Østjyske Motorvej skal være opmærksomme på, at der er vejarbejde mellem 55 Horsens N og 54 Ejer Bavnehøj.

'Arbejdet pågår i begge retninger og betyder, at der er hastighedsnedsættelse til 80 km/t og indsnævrede vejbaner. Dette medfører, at der på strækningen kan være risiko for tæt trafik og forlænget rejsetid i store bededagsferien.'

Skulle du alligevel tage chancen og bevæge dig ud i de travleste timer, anbefaler Vejdirektoratet at følge den aktuelle trafiksituation på din rute både før og under køreturen.

'Det giver en bedre chance for at undgå uheldige overraskelser i trafikken, og er der problemer på din planlagte rute, kan du måske nå at ændre denne eller dit afrejsetidspunkt,' lyder det.