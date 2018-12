Store bytte-dag overrasker: - Vi gik lige til kassen

I de kommende dage vil danskerne ifølge tal fra Dansk Erhverv bytte julegaver for omkring 500 millioner. 27. december plejer at være den travleste bytte-dag, men sådan så det ikke ud på Fisketorvet i København torsdag

Normalt får datoen 27. december pulsen til at stige på samtlige butiksejere i Danmark.

Det er nemlig store bytte-dag, hvor danskerne talstærkt flokkes til storcentre og butikker for at bytte de gaver, som de ikke er helt tilfredse med. Men på Fisketorvet i København er der slet ikke så travlt, som der har været tidligere år.

- Vi har da travlt, men fingrene bløder ikke endnu, siger Trine Press, butikschef hos Bog&Idé på Fisketorvet.

Se også: Vi vil bytte julegaver for 500 millioner kroner

'Lokke med noget andet'

På Fisketorvet i København forløber dagen stille og roligt, selvom folk er taget til centeret for at bytte gaver.

Trine Press (th.) er butikschef i Bog&Idé. De bytter i denne tid både brætspil og bøger, som folk har fået i julegave. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hos Bog&Idé har kunderne tid og ro til at gå og kigge lidt på de mange bøger. Butikschef Trine Press kan dog godt fornemme, at der er lidt ekstra tryk på efter jul, selvom der ikke er så travlt som tidligere år.

- Vi har ekstra bemanding på, men det er lige så meget, fordi den nye kampagne med udsalg starter i dag. Alle juletingene skal ned, og julepapiret skal skiftes, fortæller hun.

Flere af de fremmødte kunder er dog netop kommet for at bytte julegaver.

- De bytter typisk en bog til en anden bog eller et spil til et andet spil. Det er ikke pengene, de vil have tilbage. Heldigvis.

- Vi håber selvfølgelig også på, at vi kan lokke dem med noget andet, når de kommer herind, siger Trine Press.

Se også: Kan julegaven byttes? Her er dine rettigheder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dorte og Anna Røjel plejer ikke at bytte gaver lige efter jul, fordi der plejer at være for mange mennesker. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lige til kassen

Dorte og Anna Røjel er taget til Fisketorvet for at bytte gaver, og det forløb fuldstændig smertefrit.

- Vi har lige været ovre at bytte gaver i Sportmaster. Fodboldstøvler og alt muligt. Men der var faktisk ikke så mange mennesker.

- Jeg tror, folk har sovet lidt længe og tænkt, 'måske skal jeg vente til i morgen?'. Det plejer jo at være årets største bytte-dag i dag, men vi gik lige til kassen.

Anton Gram-Nielsen plejer at være heldig med de gaver, han får til jul, så han plejer slet ikke at skulle bytte sine gaver. Foto: Tariq Mikkel Khan

Anton Gram-Nielsen er også mødt op for at bytte gaver sammen med sin mor og søster. Der er dog nogle gaver, han ikke kunne finde på at bytte.

- Hvis min mormor køber noget tøj til mig, hvor det virkelig er for at være sød, så bytter jeg det ikke. Så har jeg det på, når de kommer forbi og sådan noget, siger han.

Det er primært tøj, som Anton har byttet i dag, men selvom han har overstået sine ærinder, så er de ikke helt færdige endnu.

- Jeg er meget målrettet, men lige nu render jeg rundt med min mor og søster, som gerne vil shoppe rundt. Jeg vil helst bare hjem, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter kaos i GLS-pakkeshop: - Der er helt tomt

Lageret er ved at være tømt i GLS-pakkeshoppen på Gammel Kongevej i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ekstra Bladet besøgte 22. december en GLS-pakkeshop på Gammel Kongevej, hvor der var så mange mennesker, der skulle hente pakker, at det skabte kø helt ud på gaden.

I mellemtiden er pakkerne blevet hentet, og alt er nu roligt igen i den lille pakkeshop.

- Det var sindssygt. Jeg tror, der var en times ventetid på pakker.

- Der er helt tomt inde på vores lager nu, og vi har ikke fået noget brok over, at der er nogen, som ikke har nået at hente deres pakker. Jeg kunne forestille mig, at de fleste er blevet hentet i weekenden, siger medarbejder Emma Raundorf.

Se også: Pakke-kaos før jul: Lang kø for at hente julegaver