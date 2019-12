Store Byttedag: Fejlkøb og hadegaver for 300 millioner

Findes der noget værre, end at modtage en bh, der er for stor? Det skulle da lige være et par trusser, der er for små.

Dansk Erhverv anslår, at der bliver byttet julegaver for 300 millioner kroner svarende til mellem fire og fem procent af de modtagne julegaver.

Men den slags potentielle parforholds-problemer havde de fleste danskere, som Ekstra Bladet mødte i storcentret Field's og på Strøget i København, undgået fuldstændig.

I hvert fald var det de færreste, der skulle bytte velmente, men helt forkerte julegave fredag formiddag, som ellers er kendt som Store Byttedag.

De fleste var bare taget et smut til byen for at ose lidt udsalg, men de færreste havde haft pungen om af lommen. Enkelte havde dog gjort præcis som butikkerne drømmer om og købt gaver til fuld pris.

Helt så nemme at stille tilfreds er Ekstra Bladets læsere dog ikke. I en afstemning, hvor knap 45.000 læsere har deltaget, svarer 25 procent, at de skal bytte en eller flere julegaver.

En hel del danskere holdt pause fra sofahygge og julefrokoster og tog på shopping i indre København 27. december. Foto: Aleksander Klug

Fald i julesalg for første gang i over ti år

Dansk Erhverv vurderede i begyndelsen af december, at årets julesalg ville blive lidt mere afdæmpet end de tidligere år.

Ifølge brancheorganisationen vil der blive købt gaver og julemad for 9,2 milliarder kroner, hvilket er et lille fald i forhold til året før, hvor danskerne hev hele 9,4 milliarder op ad lommerne.

Hvis prognosen holder, vil det være første gang siden 2007, at julesalget ikke stiger.

- Der er stadig lagt op til flotte julegaver til danskerne, selvom niveauet forventes at blive en anelse under sidste år. Faldet forventes på trods af rekordlave renter, høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed, har markedsdirektør i Dansk Erhverv, Henrik Hyltoft, tidligere forklaret.

Det skyldes ifølge ham især Black Friday og nyere tiltag som Cyber Monday og Singles Day.

Hele 27 procent af gaverne under træet forventes i år at være købt på nettet - en stigning på en enkelt procent i forhold til 2018.

Januarudsalget forløb noget mere dramatisk i Aarhus i 2003. Her var lang kø foran Salling, men dengang måtte man også vente helt til 2. januar med at shoppe amok. Foto: Klaus Gottfredsen/Ritzau Scanpix

Sådan er byttereglerne Varer købt i en fysisk butik: Der er ingen pligt til at bytte varer eller tage dem retur, medmindre butikken tilbyder det. Butikken kan selv sætte frist for bytte eller returnering, som så skal overholdes. Butikken kan også kræve dokumentation for, at varen rent faktisk er købt der. Det kan være i form af byttemærke eller kvittering. Varer købt i en dansk netbutik: På nettet er der som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, men nogle butikker har udvidet retten omkring jul. Det er som udgangspunkt køber, der skal betale returporto. Nogle butikker tilbyder dog gratis returfragt. Varen skal være ubrugt og leveres tilbage i original emballage. Varer købt i en udenlandsk netbutik: I EU gælder altid 14 dages returret, ligesom i Danmark. Uden for EU er byttemulighederne beskrevet i den enkelte butiks forretningsbetingelser. Det samme gælder forsendelsesomkostningerne i forbindelse med bytte. Kilde: Dansk Erhverv.

