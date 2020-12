Store byttedag udsat

Tomme gader og butikker på den første hverdag mellem jul og nytår satte ny, tyk streg under, at corona bestemmer og begrænser danskernes liv

Normalt ville Strøget i det centrale Aarhus være proppet med mennesker på sådan en første hverdag mellem jul og nytår. Både fordi massevis af julegaver skal byttes og fordi rigtig mange har fri eller holder ferie og derfor bruger den første store åbningsdag i butikkerne til at ose rundt i byen - om det er Aarhus eller en anden by - og nyde den specielle stemning, som ofte kendetegner dagene omkring jul og nytår.

Men intet er, som det plejer at være nu, hvor corona har sat sine begrænsninger på samfundets rytme og vaner i knap 10 måneder. Restriktioner om lukning af langt de fleste butikker indtil 3. januar og forsamlingsforbud for mere end 10 personer har luget kraftigt ud i bybillederne, der som i Aarhus var næsten mennesketomt og langt fra den puls, der ellers banker så hårdt på en dag midt imellem jule- og nytårsaften.

Ekstra Bladet spurgte et udpluk af de få mennesker, der var på Strøget i Aarhus mandag eftermiddag om, hvordan de generelt har haft det med corona og virussens indvirkning på julen og om, hvorvidt de nu ærgrer sig over ikke at kunne bytte julegaver, som de plejer.

Foto Claus Bonnerup

Stine Clausen, 41 år, fra Viby, læge på akutafdelingen på Skejby Sygehus, med datteren Sille på 12 og Magnus 10 år:

- Vi har det fint nok med situationen, selvom det har været trælse med skolelukning for Sille, der savner sine kammerater. Vi har været ekstra påpasselige op til jul, fordi vi skulle være sammen med børnenes bedsteforældre, altså mine forældre, som sammen med os har udgjort vores lille boble. Vi har savnet at være sammen med resten af familien, men har været nødt til at gøre det sådan.

- Butikkerne forlænger jo bare byttefristen, så det går nok for dem, der har behov for en anden størrelse eller lignende. I kraft af mit job (læge) bakker jeg naturligvis op om behovet for nedlukning og restriktioner.

Foto Claus Bonnerup

Omran Azizi, 27 år, fra Aarhus, studerende efter nytår, kom hertil fra Iran for 14 år siden:

- Jeg synes nedlukningerne og restriktionerne skaber en dårlig stemning, men det giver jo god mening at gøre det, fordi det dæmper smittespredningen. Men her i julen synes jeg det har været tydeligt, at coronaens begrænsninger rokker ved nogle vaner og en kultur, som mange danskere mener, har en høj værdi. Så kan man bare håbe, at perioden lærer os alle at sætte endnu større pris på de venskaber, som mange os må undvære på grund af forsamlingsforbuddet.

- Det må være irriterende for de mange, der har købt julegaver i storcentrene, som nu er lukkede, hvis de har behov for at bytte. Det behov har jeg heldigvis ikke, for jeg er godt tilfreds med de gaver, jeg fik.

Foto Claus Bonnerup

Inge Lynggaard, 53 år, fra Aarhus, fotograf, med datteren Nina på 17 år:

- Min far blev smittet med covid-19 i foråret og døde desværre af det. Jeg passede ham for at beskytte min mor, men det medførte, at jeg selv blev smittet. Oven i kom, at min datter, Nina, blev sendt hjem fra sin efterskole i foråret, hvor hun fra at være i et tæt fællesskab med 90 andre pludselig sad alene på sit værelse. Ingen er skyld i coronaen, men lad os nu bare få det overstået hurtigst muligt.

- Nina har behov for at bytte et par tøjgaver, men hun lever fint med at skulle vente, for der er jo alligevel ingen, der ser hende, som hun siger. Jeg selv har intet byttebehov og har kun givet få gaver for til gengæld at give til velgørende formål.