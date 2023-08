Store danske rejseselskaber slår sig sammen

De to store danske rejseselskaber Primo Tours og Bravo Tours vil fremover være en enhed.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Handlen afventer endelig godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sammensmeltningen af de to rejsekoncerner giver 'rigtig god mening' ifølge Bravo Tours-direktør Peder Hornshøj.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at efter dette er Bravo Tours stadig det Bravo Tours, som danskerne kender i dag. Det laver vi ikke om på, men vi vil nok få flere brede rammer for at forny os endnu mere og tilbyde endnu flere nye og spændende rejsemål, udtaler Peder Hornshøj i pressemeddelelsen.

Han understreger, at de to selskaber minder meget om hinanden, og derfor er fusionen helt naturlig.

Det er Bravo Tours, der fremover vil blive fusioneret ind i Primo Tours-koncernen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peder Hornshøj, der ikke har flere kommentarer til fusionen, før den er blevet godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.