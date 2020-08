Store dele af København uden vand

HOFOR arbejder på at løse problemet

Dele af København og omegn er uden vand søndag aften.

Det oplyser Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR på deres hjemmeside.

Flere vandhaner er tørlagte, fordi vandtrykket er for lavt.

- Vores eneste forklaring er, at forbruget i København pludselig er steget voldsomt. Meget mere end en normal søndag, lyder det fra Ulrik Norup, sektionsleder med ansvar af produktion af drikkevand ved HOFOR.

Omkring klokken 18 steg vandforbruget eksplosivt.

- Det har virkelig været et stort forbrug lige der, som ligner, det er sket samtidigt. Meget unormalt. Det kan skyldes, at folk er kommet hjem fra ferie, og fordi der er hedebølge. Så der har skulle vaskes tøj, laves mad og det hele på en gang, siger Ulrik Norup.

Når så mange borgere samtidigt har åbnet for vandet er en af HOFORS beholderanlæg med vand blevet tømt så hurtigt, at reserveanlægget ikke har kunnet følge med.

Anlæggene er derfor lukket ned, og der er kommet en del luft ind i systemet. Der er derfor ved at blive luftet ud.

Der er ikke noget brud på nogen ledninger.

De højere etager ramt

Hvor mange, der står uden vand, er svært at sige for nu.

Ifølge Ulrik Norup kan der godt være vand i rørene, men fordi trykket er så lavt, vil især dem, der bor nogle etager oppe, opleve problemer med at få vand ud af hanen.

Det er også svært at sige, hvor stort et område, er ramt af det lave tryk.

- Det kan snildt være steder i hele HOFORs forsyningsområde, der er påvirket, siger Ulrik Norup.

Man forventer, at driften er normal igen i løbet af søndag aften inden klokken 22.

Samtidig med, at flere dele af København står uden vand, er HOFORs vagttelefon ude af drift, skriver de på deres hjemmeside.

Hovedstadens Beredskab oplyser til Ekstra Bladet, at problemerne med vandtrykket ikke skulle have nogen betydning for brandhanerne, der anvendes ved ildebrand.