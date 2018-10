Store fejl på landets togstationer

Står du på en banegård og oplever fejl eller forsinkelser? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Nu er den gal igen.

Alle skærme og højtaleranlæg på landets togstationer er ude af drift.

Det betyder, at du ikke kan se informationer om togafgange eller ændringer på afrejseskærmene, der hænger på togstationer i hele landet.

- Vi har en teknisk fejl, der gør at vi har problemer med vores skærme og højtaler-udkald, siger en pressevagt hos Banedanmark.

På Hovedbanegården er den helt gal. Her er der meget sparsom information til de rejsende, da der slet ingen information er på afrejseskærmene.

Man skal i stedet lytte til højtaleranlægget, hvor man nu er gået over til at styre det manuelt. Her vil der løbende komme informationer om sporændringer og forsinkelser.

Banedanmark arbejder lige nu på sagen, men der er ikke nogen tidshorisont for, hvornår systemet vil være oppe og køre igen.