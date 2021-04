Store genåbningsdag: Det skal du vide

Her et overblik over, hvad du skal vide, før du går på restaurant og bar

Når restauranter, cafeer, barer og værtshuse igen åbner onsdag efter at have været lukket ned siden 9. december 2020 bliver det med et krav om en negativ coronatest.

Ekstra Bladet bringer dig her et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, hvis du gerne vil ud og have en fadøl eller noget at spise.

Kræver coronapas

Hvis du gerne vil sidde ude og nyde sin mad eller drikkevarer, så kræver det ikke længere et coronapas - altså en negativ coronatest eller et bevis på et fuldført vaccinationsforløb.

Hvis du derimod ønsker at sidde indenfor kræver det, at du kan fremvise en højst 72 timer gammel negativ coronatest, ligesom det er tilfældet, når du skal til frisøren. Derudover kræver det, at du mindst 30 minutter forinden har lavet en bordbestilling.

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder, hvis du møder op i døren og spørger efter et bord, skal du vente en halv time før, at du kan komme til - også selvom der er plads på stedet.

Coronapasset kan findes på appen 'MinSundhed' eller på sundhed.dk, hvor dit testsvar automatisk ryger ind.

Det er dog ikke altid, at du med det samme kan se det på platformen. Derfor gælder det også som et coronapas at fremvise en sms eller mail med det negative svar. Det kræver er, at dit fulde navn og testresultat deri. Nogle private testcentre afleverer et svar på sms uden fulde navn.

Det kunne Justitsministeriet mandag bekræfte over for Ekstra Bladet.

Det er dog vigtigt at have styr på sit coronapas. Det fortæller politiinspektør i Københavns Politi, Tommy Laursen, til Ekstra Bladet og advarer om at snyde med sit coronpas.

- Hvis man snyder med sit coronapas, så bliver det en helt anden sag end bare en overtrædelse af covid-reglerne. Så går vi over i straffeloven, og så kan man risikere at blive straffet firdoblet i forhold til det.

- Så er det domstolene, der bestemmer, hvor meget de skal have. Vi går i hvert fald over i en straffesag, og jeg vil umiddelbart tro, at der sagtens kan være frihedsstraf i det, siger Tommy Laursen.

Du kan læse mere om coronapasset her.

Forsamlingsloftet hæves

Det vil nu være muligt at tage på bar, cafe og restaurant mere end fem ad gangen.

Forsamlingsloftet hæves nemlig fra fem til 10 personer indendørs og fra 10 til 25 personer udendørs.

Et loft, derfra onsdag gradvist vil blive hævet gennem genåbningen af Danmark.

Forsamlingsloftet hæves gradvist fra onsdag Snart vil det igen blive muligt at invitere det meste af familien, hvis der for eksempel skal afholdes fødselsdag. Det står klart, efter at Folketingets partier natten til fredag er blevet enige om at hæve forsamlingsloftet gradvist fra 21. april, inden det afskaffes helt i august. Læs her, hvordan forsamlingsloftet ændrer sig de kommende måneder: * 21. april hæves forsamlingsloftet til 10 personer indendørs og 50 udendørs. I dag er loftet på henholdsvis 5 og 10. * 6. maj hæves loftet til 25 indendørs og 75 udendørs. * 21. maj hæves det til 50 indendørs og 100 udendørs. * 11. juni hæves det til 100 indendørs. Fra den dato gælder forsamlingsloftet ikke længere udendørs. * 1. august afskaffes forsamlingsloftet helt. Dette gælder dog ikke for særligt store arrangementer og forsamlinger. * I begyndelsen af næste uge vil en ekspertgruppe komme med sine anbefalinger heromkring. Det kan blandt andet få betydning for, om sommerens festivaler kan afholdes. Kilde: Justitsministeriet Vis mere Vis mindre