Store hyledag: - Bliv ikke forskrækket

Beredskabsstyrelsen opfordrer til, at man forholder sig i ro

Det er i dag den første onsdag i maj, og det betyder, at det nationale sirenevarslings-system traditionen tro hyler ved middagstid.

Den årlige test er en påmindelse til danskerne om, hvad de skal gøre, hvis en nødsituation opstår. På trods af, at alarmen går på samme tid hvert år, er der stadig borgere, der bliver forskrækkede. Derfor minder Beredskabsstyrelsen om, at det altså blot er en test.

- Det sker, at bekymrede borgere ringer til os når vi tester sirenerne. Derfor opfordrer vi til, hvis man ser nogen gå i panik, at man minder dem om, at det blot er en test, siger kommunikationschef Lars Aabjerg Pedersen til Ekstra Bladet.

Landets politikredse har ligeledes gjort deres for, at ingen bliver bekymrede, når alarmen går klokken 12.

Kan høres af alle

Alarmsystemet kan ifølge Borger.dk sættes i gang af politiet, såfremt der opstår en fare som eksempelvis luftforurening eller et angreb. Sirenerne er opsat i master og på bygninger i områder med mere end 1000 indbyggere og kan høres af cirka 80 procent af danskerne.

De resterende 20 procent bliver advaret ved hjælp af politiets mobile sirener.

Testes hver nat

Selvom man kun kan høre sirenetesten en gang om året, bliver de faktisk testet hver eneste nat - bare uden den øredøvende lyd.

- Vi bliver nødt til at teste systemet hver nat, så vi ved, at der er hul igennem. Vi gør det bare på så høj en frekvens, at hverken mennesker eller dyr kan høre den, siger Lars Aabjerg Pedersen afsluttende.