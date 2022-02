'Store' Larsen om skandalefirma: - Det er svindel

- Hvert år var regnskabet i overskud. Derfor tænkte vi, at nogle revisorer nok havde godkendt det.

Sådan lyder ordene fra Henrik 'Store' Larsen, som tager skaprt afstand fra ACT.Global.

Berlingske skriver, at firmaet nu er blevet meldt til bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) af Erhvervsstyrelsen.

'Store' Larsen har tidligere været ansat i ACT. Global Sport ApS, der var et dataselskab til ACT.Global. Set i bakspejlet har han ikke været tilfreds med det store selskabs ageren.

- At man direkte lyver over for folk om, hvad der er af omsætning, bryder jeg mig ikke om, fortæller 'Store' Larsen til Ekstra Bladet og understreger:

- Der er ingen tvivl om, at det er svindel.

Henrik 'Store' Larsen var ansat i ACT. Global Sport ApS i fire år. Foto: Henning Hjorth

500 millioner var væk

ACT.Global blev erklæret konkurs i efteråret 2020, efter at firmaet leverede et underskud på ikke færre end 120 millioner kroner. Netop ordet konkurs kender selskabets direktør, Carsten Jensen, særdeles godt.

Ekstra Bladet skrev nemlig i en lang række artikler i 2020 og 2021, hvordan Carsten Jensen væltede sig i konkurser, før han overtog tøjlerne i ACT.Global.

Og da Carsten Jensen fik sin daglige gang i ACT.Global, fik medarbejderne blandede oplevelser. På den ene side fremstod regnskabet tiptop, men kæmpe pengesummer forsvandt også.

- Lige pludselig var 500 millioner kroner væk, og der blev vi lidt overrasket, fortæller 'Store' Larsen.

Ekstra Bladet konfronterede Carsten Jensen, efter at ACT. Global gik konkurs. Det kan ses i videoen nedenunder.

Gransker firmaet

I skrivende stund har hverken Erhvervsstyrelsen eller politiet bekræftet anmeldelsen, som Berlingske beretter om på baggrund af kilder tæt på sagen.

Men styrelsen har gransket i ACT.Global siden begyndelsen af 2020, hvor firmaet præsenterede det svimlende underskud.

Her skrev Ekstra Bladet også, at Carsten Jensen blev erklæret personlig konkurs. Det blev bekræftet af advokat Per Hald, der var indsat som kurator.

- Han er blevet taget under konkurs på begæring fra flere folk, som han skylder penge. Der er krav for et tocifret millionbeløb. Carsten Jensen protesterede ikke, men har erkendt, at han ikke kan betale, sagde Hald på daværende tidspunkt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Carsten Jensen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.