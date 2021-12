Store prisstigninger: Op mod en million danskere bliver ramt

Det bliver snart en del dyrere at være forsikringskunde hos PFA.

Pensionsgiganten, der har omkring en million kunder, hæver nemlig priserne på deres syge- og ulykkesforsikringer. Det oplyser de til Finans.

- Langt hovedparten af kunderne vil se prisstigninger i niveauet omkring 20 procent. Og nogle vil se endu større prisstigninger, siger Mads Kaagaard, koncerndirektør i PFA, til mediet.

Prisstigningen sker i et forsøg på at gøre op med de massive milliardunderskud, som selskabet har haft på området, skriver Finans. Underskuddene er hidtil blevet dækket af, at kunderne har betalt høje investeringsomkostninger.

Mads Kaagaard, koncerndirektør i PFA. Pressefoto

Kunder med store forsikringsbehov har derfor ikke betalt deres reelle omkostninger, mens kunder med store opsparinger til gengæld har betalt mere end deres reelle omkostninger.

Fremover vil stigningen i stedet afhænge af de enkelte kunders skadeshistorik, forklarer Mads Kaagaard til mediet.

Men ændringen betyder ikke, at kunderne nu skal regne med tilsvarende rabatter på de omkostninger, der har dækket underskuddene, fastslår han.

I stedet vil PFA's indtjening formentlig stige.