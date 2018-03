Store problemer: Her er alle tog aflyst

Et beskadiget kabel syd for Ringsted betyder mandag morgen, at der ikke kører tog mellem Nykøbing Falster og Næstved.

Det oplyser DSB og Banedanmark.

Banedanmark oplyser til Ekstra Bladet, at problemet ventes at være løst, så der igen kan køre tog omkring klokken 9.

DSB skriver på sin hjemmeside, at de kan køre tog mellem Næstved og Ringsted, men at det er med forsinkelser og enkelte aflysninger.

Til gengæld er der indsat togbusser til at køre mellem Nykøbing og Næstved. Busserne standser ved alle stationer undervejs.

Ifølge Banedanmark betyder det beskadigede kabel, at der ikke kan indstilles signaler og sporskifter syd for Ringsted, hvilket altså giver store problemer for togtrafikken.

Ekstra Bladet følger sagen...