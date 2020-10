Store problemer med sundhed.dk

Der er onsdag aften fortsat problemer med at logge på sundhed.dk.

Problemet har stået på en god del af dagen og betyder, at det blandt andet ikke er muligt at se svar på coronatest.

Af en opdatering på hjemmesiden sundhed.dk klokken 19.10 fremgår det, at der ikke er en tidshorisont på, hvor længe problemet vil stå på.

- Sundhed.dk kører stabilt, og hvis der ikke var fejl på NemLog-in, ville det være muligt at logge ind og tjekke covid-19-svar. Sundhed.dk kan desværre ikke løse fejlen, da NemLog-in ikke er vores løsning.

- Hvis man har appen MinLæge og tidligere har været logget ind, kan man muligvis tjekke sit covid-19-svar i den app, står der på hjemmesiden.

Sundhed.dk nede

Fejlen skyldes, at der er ustabilitet i forhold til at logge på tjenester, der benytter NemID.

- Hvis man har mulighed for det, opfordrer vi til, at man tjekker sit covid-19-prøvesvar senere, står der på sundhed.dk.

Fejlen har stået på siden onsdag eftermiddag.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser onsdag aften klokken 22.30, at der er tale om et 'sjældent' nedbrud, og at leverandøren bag løsningen har kaldt alle folk ind til at arbejde på højtryk natten igennem for at få problemet løst hurtigst muligt.