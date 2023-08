Store protester: Japan begynder udledning af radioaktivt vand

Mindst 14 personer er blevet anholdt, efter de har forsøgt at tvinge sig adgang til Japans ambassade i den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

Anholdelserne sker næsten simultant med, at Japan er begyndt at lede radioaktivt vand fra atomkraftværket Fukushima ud i Stillehavet.

Beslutningen om at udlede et tons vand ud fra Fukushima har været længe undervejs - mere end to år - og idéen har, siden den første gang så dagens lys, været særdeles omstridt.

Torsdag begyndte udledningen så fra atomkraftværket, og det har medført flere reaktioner. I den voldsomme ende har Kina torsdag morgen dansk tid indført et boykot for import af fisk og skaldyr fra Japan, skriver nyhedsbureauet AP.

Mindst 14 meldes anholdt i Seoul efter demonstrationer foran den japanske ambassade. Foto: Kim Hong-Ji/Ritzau Scanpix

Radioaktivt

Vandet, der skal udledes, blev forurenet, da et jordskælv i 2011 ramte ved Fukushima. Rystelserne og efterfølgende eksplosioner ødelagde atomkraftværket.

Selvom vandet, der kom i kontakt med reaktorens brændstofstænger, er blevet destilleret, er det stadig radioaktivt.

Det har vakt vrede og frustration hos både organisationer og andre landes regeringer, at den japanske regering blåstemplede forslaget om at udlede vandet i Stillehavet.

Kinas udenrigsministerium kalder det eksempelvis 'ekstremt selvisk og uansvarligt'.

Også foran Tokyo Electric Power Company i Japan har der været demonstrationer (TEPCO). Det er TEPCO, der driver atomkraftværket. Foto: Kim Kyung-Hoon/Ritzau Scanpix

Eksperter maner til ro

FN's vagthund på atomområdet, IAEA, har allerede givet projektet grønt lys. Agenturet vil også være til stede ved udledning for at sikre, at alt sker efter bogen.

Det er sket ud fra undersøgelser, der viser, at vandet ikke udgør nogen stor risiko.

Det samme har WHO vurderet, og der er således intet, der tyder på, at indholdet af radioaktive stoffer kommer til at overskride grænsen for, hvor højt indhold der må være i drikkevand.

Imens har Greenpeace torsdag ifølge Reuters sagt, at det fulde risikoomfang endnu ikke er blevet afdækket, og at konsekvenserne for det biologiske havmiljø er 'blevet ignoreret'.