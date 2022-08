Store rejseweekend: - Vent med at køre

Ferien er ved at være forbi, og danskerne har vendt snuden hjem.

Det skaber tæt trafik over det meste af landet, og Vejdirektoratet anbefaler at vente med at køre til i eftermiddag eller aften.

Forlænget rejsetid flere steder

Weekenden uge 31 er altid en presset weekend for de hjemrejsende danskere.

Og i år er det ingen undtagelse.

Ved den dansk-tyske grænse oplyser Syd- og Sønderjyllands politi lige nu, at der lige nu er omkring en times kø ved motorvejsafkørslen Frøslev.

Ved Padborg og Kruså er der cirka 30 minutters kø.

Politiet opfordrer billister til at benytte en af de andre tolv grænseovergange, der er godkendt til bil.

Storebælt under pres

Udover trafikken for at komme ind i Danmark, er det også fra Jylland mod Sjælland, der særligt er pres på.

Lige nu oplever kørende henover Fyn forlænget rejsetid på cirka 20 minutter, og særlig Storebæltsgæster skal væbne sig med ekstra tålmodighed ved betalingsanlægget fra Fyn-siden.

Den tætte trafik gør, at billister på vejene skal holde ekstra afstand og passe godt på hinanden, lyder det fra Vejdirektoratet.

Lignende dag i morgen

Ifølge Vejdirektoratet vil det være en god ide at vente endnu længere med at køre i morgen, hvis man har mulighed for det.

- Erfaringsmæssigt strækker trafikken sig over en længere periode om søndagen, så det vil det være en rigtig god ide at vente til aftentimerne, hvis man kan det, lyder det fra vagthavende Martin Rytoft.