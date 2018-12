Store smæk på vej til ejerlejligheder

Ejere af lejligheder må indstille sig på en ordentlig gang tæsk i de kommende år. Efter mange år, hvor priserne bare steg og steg, er festen forbi. Flere steder er priserne allerede begyndt at falde, og når de nye boligskatter træder i kraft fra 2021, er der flere alvorlige øretæver på vej.

I landets største marked for ejerlejligheder, det københavnske, toppede udviklingen allerede i foråret, og siden er priserne faldet med 1,4 procent. Det vil fortsætte til næste år, også på landsplan, forudser Realkredit Danmark i en ny analyse af boligpriserne i 2019.

- Alle har fulgt opbremsningen på det københavnske marked for ejerlejligheder tæt i 2018, og det vil helt sikkert også tiltrække sig en del opmærksomhed i 2019. Det er dog nok for tidligt at tale om en krise, fordi de lave renter og det fortsatte økonomiske opsving fortsat vil holde hånden under markedet.

Han regner således med, at prisen på ejerlejligheder blot vil falde i niveauet fra nul til 5 procent i det nye år. Men det vil kun være optakten til et endnu værre 2020.

- Vi ser mere risikoen lure længere ude i fremtiden for de københavnske ejerlejligheder, når boligskattereformen for alvor kommer til at blive priset ind i markedet. Det vil nok primært blive en historie for 2020, når de nye vurderinger offentliggøres, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Ifølge Realkredit Danmark vil boligejere med ejerlejligheder blive ramt dobbelt hårdt af den nye boligskattereform. Først får de en ordentlig mavepuster i form af en markant skattestigning, efterfulgt af en lige højre som følge af stækt faldende priser.

På baggrund af tal fra Skatteministeriet vurderer Realkredit Danmark således, at omkring 70.000 boligejere kan se frem til en årlig skattestigning på over 10.000 kr. For de 25.000 heraf vil ekstraregningen lyde på over 20.000 kr. om året.

- Der næppe tvivl om, at de boligejere, der får den største stigning i skatten, vil være dem, der bor i ejerlejligheder. Især i København, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Boligejerne kan til en vis grad trøste sig med, at de ikke skal have pengene op af lommen her og nu. Folketinget har besluttet, at fremtidige stigninger i boligskatten skal tvangsindefryses, til boligen bliver solgt. Men med 20.000 kr. om året plus eventuelle nye stigninger vil det hurtigt løbe op i en gæld på flere hundrede tusinde kroner.

Men skatten er kun en del af lejlighedsejernes øretæver.

Det forventes, at boligskattereformen i sig selv vil få prisen på ejerligheder på landsplan til at dykke med 7 procent. Også her vil det ramme hårdest i de større byer, hvor prisfaldet forventes at lyde på 9 procent.

Helt galt kan det gå, hvis også renten begynder at stige, påpeger Christian Hilligsøe Heinig.

- Der er ingen tvivl om, at markedet for ejerlejligheder er særdeles rentefølsomt, især i de dyre områder. Skulle renten stige med eksempelvis 2 procent point over de kommende år, begynder det for alvor at se anstrengt ud.

Bedre tider for husejerne

Modsat boligejere med ejerlejligheder ser det ud til, at husejerne har god grund til at skåle nytåret ind.

Realkredit Danmark forventer, at huspriserne i 2019 vil stige mellem 2,5 og 4,0 procent. Det betyder, at du kan lægge mellem 50.000 og 80.000 kroner til din formue, hvis du ejer et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter.

Får Realkredit Danmark ret, betyder det også, at det gennemsnitlige parcelhus for første gang nogen sinde passerer miliepælen på to millioner kroner i løbet af 2019.

Den nye boligskattereform forventes - igen i modsætning til ejerlejlighederne - ikke at have den store negative effekt for husejerne. Tværtimod forventer Skatteministeriet en svag positiv effekt for husmarkedet. Det skyldes bl.a., at omkring 980.000 boligejere kan se frem til, at skatten på deres bolig falder.

Det er typisk huse i udkantsdanmark, hvor de gamle vurderinger var for høje.